Offerta di lavoro da sogno da 3mila euro al mese per viaggiare e fare video

Oggi la tecnologia e le grandi opportunità che offre la rete permettono a molti di trovare un lavoro soddisfacente e ben pagato. Grazie allo smart working che si sta diffondendo, sempre più persone possono lavorare da casa o da un altro luogo che non sia il loro ufficio. I nomadi digitali lavorano girando per il Mondo, grazie a un pc e a una connessione internet. Molti di questi decidono di iniziare a viaggiare o semplicemente di cambiare luogo di domicilio, però continuando a lavorare per la loro azienda.

Poi ci sono coloro che decidono di licenziarsi e di iniziare a girare il Mondo documentando il loro viaggio. Il loro obiettivo è cercare di raggiungere un buon volume di traffico sul blog per raccogliere proventi pubblicitari. Oppure offrono servizi legati al turismo, magari organizzando escursioni per viaggiatori che provengono dal loro Paese.

Offerta di lavoro da sogno e come candidarsi

Ma ci sono anche aziende che offrono stipendi da capogiro semplicemente per girare il Mondo e documentare ciò che si vede. Per esempio, sta facendo scalpore l’offerta di una società statunitense, la Deel, che offre 3.000 euro al mese per viaggiare. La società statunitense sta assumendo persone disposte a visitare le isole del continente australiano. L’unico obbligo è tenere un blog in cui postare foto e video. Ovviamente tutte le spese sono rimborsate. Per chi vive in Italia, trasferirsi dall’altro capo del Mondo non è una cosa facile. Ma per chi volesse candidarsi basta andare sulla pagina web dell’azienda dedicata alla selezione.

Tuttavia, un buon lavoro si può trovare anche rimanendo nella città di residenza e a pochi km da casa. Non sarà un’offerta di lavoro da sogno, ma potrebbe comunque essere una buona occupazione. Basta saperla cercare e avere pazienza. Ma come si fa a trovare un lavoro in poco tempo in Italia? Ci sono dei piccoli accorgimenti che permettono di trovare più facilmente una occupazione. Per esempio aggiornare costantemente il cv. Personalizzare la candidatura con una lettera di presentazione. Non attendere di conoscere un’offerta di lavoro ma autocandidarsi presso le aziende, anche se le piattaforme digitali sono una fonte importante di offerte.

Nuove offerte per assunzioni in Italia

Per esempio, da qualche giorno due importanti aziende internazionali hanno iniziato una campagna di reclutamento. Unieuro sta selezionando vari profili in molte Regioni italiane. La catena di elettronica sta cercando per i suoi punti vendita aiuti commesso, addetti alle vendite e alla cassa, magazzinieri e anche store manager. Le candidature possono essere inserite nella pagina web della società, dedicata alla selezione del personale.

Anche la catena americana di caffetterie Starbucks Coffee ha lanciato una nuova campagna di reclutamento per i punti vendita in Italia. L’azienda seleziona personale per i punti vendita di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Lazio. Starbucks ricerca in particolare baristi e addetti alla sala e alla cucina, assistant store manager, store manager.

Chi al privato preferisce il pubblico, tra la fine del 2022 e il 2023 potrà contare su un numero enorme di concorsi pubblici. Nei prossimi mesi ministeri, Agenzia delle Entrate, INPS, hanno bandito concorsi per migliaia di assunzioni. Ma anche al livello locale non mancano i bandi per posti nelle amministrazioni.

