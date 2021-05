Negli ultimi tempi c’è stata una vera corsa all’acquisto di questo elettrodomestico. Comodo e funzionale, ci permette di cucinare piatti leggeri. E senza usare olio! Ma ancora non tutti sanno bene come utilizzarla. E spesso ci concentriamo sulle solite ricette. Senza pensare che la friggitrice ad aria è utile per cucinare un’ampia varietà di piatti.

La friggitrice ad aria nasce come alternativa al forno e alla frittura in padella. Ma si possono preparare tantissime ricette. Anche le torte! L’importante è controllare bene le funzioni del nostro elettrodomestico. Ed usare delle teglie della giusta dimensione. Che si possono tranquillamente inserire nel cestello. Ma poi ci ritroviamo a dover lavare non solo il cestello, ma anche la teglia. Quindi cosa fare?

Sì a carta forno e fogli di alluminio, ma attenzione

In realtà non tutti lo sanno, ma si può inserire nel cestello sia la carta da forno che l’alluminio. Esatto! Non c’è niente di più pratico, così non dovremo neanche lavare il cestello. Ma non funziona come in un semplice forno. Bisogna avere qualche accorgimento. Prima di tutto controlliamo le istruzioni del nostro modello. Sempre meglio assicurarsi che non ci siano particolari indicazioni da seguire. Ma in generale si possono utilizzare in tutti i modelli, ma in questo modo.

Come cucinare nella friggitrice ad aria dei veri manicaretti senza rischiare di sporcarla e rovinarla

La friggitrice funziona appunto ad aria. Dobbiamo lasciare lo spazio necessario al meccanismo per farla fuoriuscire. Quindi mai foderare tutta la base del cestello. Infatti, per una cottura perfetta, l’aria deve fluire liberamente. Quindi creiamo una forma che sia di qualche centimetro più piccola della base del cestello.

Posizioniamo la carta da forno e i nostri ingredienti nel cestello e poi accendiamola. Senza gli alimenti si rischia che l’aria risucchi la carta da forno. Per finire mai mettere carta da forno nella parte inferiore del recipiente, dove si raccoglie il grasso per intenderci. Altrimenti rovineremo i nostri piatti e anche l’elettrodomestico.

Quindi, ecco come cucinare nella friggitrice ad aria dei veri manicaretti senza rischiare di sporcarla e rovinarla. Attenzione quindi a non mettere il nostro foglio di carta da forno o alluminio mai oltre il bordo del cestello. E con questi accorgimenti potremo cucinare dei piatti gustosi e leggeri.

