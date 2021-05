Ogni giorno in casa si produce molta spazzatura e la maggior parte proviene dalla cucina. Gli oggetti che maggiormente vengono acquistati nei supermercati e poi buttati, sono le latte e lattine che contengono i legumi, le verdure e le bibite. In questo articolo spieghiamo, il modo pratico ed utilissimo di riciclare i barattoli di latta con la cottura dei cibi per risparmiare l’uso delle pentole. Poiché le lattine moderne sono tutte in alluminio, sembrerebbe che non ci siano pericoli nell’utilizzare questo materiale per cuocere cibi. Infatti, molte delle pentole che si usano in cucina sono in alluminio. L’importante fare attenzione alle temperature. L’uso di temperature non eccessivamente alte non provoca l’emissione di sostanze tossiche. In questo caso, le lattine possono essere utilizzate per riscaldare i cibi.

Ecco il modo pratico ed utilissimo di riciclare i barattoli di latta con la cottura dei cibi per risparmiare l’uso delle pentole

In genere quando si apre una lattina si versa il suo contenuto in una pentola per poterlo riscaldare. È possibile evitare di sporcare la pentola riscaldando direttamente la lattina sul fuoco. Prima di effettuare questo procedimento non bisogna dimenticare di aprire la lattina, altrimenti potrebbe scoppiare.

Cuocere nella latta per un pic-nic

Questo metodo è molto utile quando si organizza un pic-nic con la famiglia o con amici. Basta portare con noi un piccolo fornello a gas dove poter riscaldare i fagioli, oppure qualche altro genere di cibo già pronto.

Il segreto americano per riutilizzare le lattine di birra

Gli americani amano molto arrostire sul barbecue. Grazie a questo semplice metodo, ottengono un pollo arrosto con un interno tenero e succoso e la pelle croccante e saporita. Basta mettere una lattina media di birra riempita per metà e lasciata aperta all’interno del pollo. Se all’interno della lattina viene inserito un pizzico di zucchero di canna, il risultato sarà ancora più notevole. Dopo aver poggiato il pollo sulla griglia, la birra evaporerà lentamente lasciando la carne morbida e succosa.