A volte certe meraviglie non sono così tanto conosciute.

È il caso di questo paesino medievale nel cuore della Toscana: Artimino.

Si trova in provincia di Prato, a poca distanza da Firenze, in una delle zone collinari più belle del mondo, il Montalbano.

In pochi conoscono questo borgo fiabesco e i 3 motivi per cui visitarlo assolutamente.

1 – È molto vicino a Firenze

Questo paesino meraviglioso è molto vicino a Firenze, quindi è perfetto per chiunque si trovasse a visitare il magnifico capoluogo toscano e volesse fare una gita fuori porta. Quando ci si arriva sembra di trovarsi in una fiaba. È situato sulla vetta di una colina. Un lungo viale alberato sul crinale del colle, collega la porta principale del paese con la villa medicea dei cento camini.

Il borgo è tipicamente medievale e molto piccolo. All’interno però si possono trovare ristoranti eccellenti.

2 – È in una zona incantevole

Appena fuori dal paese di Artimino, a ridosso delle mura, sul versante Sud, si può restare estasiati dinanzi a una vista panoramica mozzafiato. Infatti, questo borgo delizioso si trova in una delle aree più belle d’Italia, la tipica campagna toscana. Un buon motivo per cui visitarlo è senz’altro il contesto paesaggistico in cui è inserito. Oltretutto è consigliato fare qualche escursione nei dintorni, per ammirare da vicino le bellezze naturalistiche.

3 – La villa medicea

Una volta che ci si reca ad Artimino, non si può evitare una visita alla villa medicea che gli sta di fronte, la Villa dei cento camini. Questo imponente complesso architettonico lascia esterrefatti, è un vero e proprio capolavoro. Durante l’estate è spesso utilizzata per ricevimenti e matrimoni, ma questo non impedisce di poterla visitare.

Dunque, in pochi conoscono questo borgo fiabesco e i 3 motivi per cui visitarlo assolutamente.

Artimino, nel cuore del Montalbano, fra file di cipressi, vigneti, oliveti e panorami mozzafiato.