Non sempre si ha tempo da dedicare alla cucina e spesso si cercano soluzioni rapide per mettere a tavola cibi sani e comunque sfiziosi. Solo i più abili riescono a preparare piatti salutari in pochi minuti senza dover rinunciare al gusto. Accade più spesso invece che si finisce per cadere nella monotonia delle stesse pietanze e in tal modo ci si priva del piacere di alcune specialità culinarie.

Fortunatamente esistono elettrodomestici molto performanti con dispositivi tecnologici che agevolano e velocizzano il lavoro ai fornelli senza sacrificare il palato. Ecco quanto costa la friggitrice ad aria che moltissimi stanno usando al posto del forno per cucinare senza olio e cattivi odori in 10 minuti.

I nostri Esperti forniranno indicazioni sui prezzi di questo utile apparecchio che non ingombra, di facile utilizzo e da lavare in lavastoviglie. E ciò perché spesso non si acquista un elettrodomestico perché si crede erroneamente che causerà un aumento dei consumi di energia elettrica. Ma ricordiamo ad esempio che “È incredibile quanto costa cucinare su un piano a induzione elettrico e quanto consuma una cucina a gas”.

Conoscendo i reali consumi e il costo iniziale si potrà quindi scegliere serenamente di dotarsi di uno strumento che facilita la cottura dei cibi. Ecco quanto costa la friggitrice ad aria che moltissimi stanno usando al posto del forno per cucinare senza olio e cattivi odori in 10 minuti. E soprattutto si raccomanda di fare attenzione alle misure del cestello perché potreste comprare uno strumento poco adatto alle esigenze di un’intera famiglia.

I prezzi delle friggitrici ad aria infatti cambiano sensibilmente a seconda della misura del cestello e dell’eventuale presenza di accessori. A determinare il costo dell’elettrodomestico contribuisce anche la potenza in watt che oscilla tra 1000 e 1300 W. Gli apparecchi più piccoli e con una capacità di 2 litri si possono acquistare spendendo soltanto 50 euro circa. Aggiungendo semplicemente 10 euro quindi approssimativamente con 60 euro è possibile portare a casa una friggitrice da 3,5 litri.

Ma è importante ricordare che la misura più piccola del cestello consente di cuocere una quantità di cibo sufficiente per 1 o 2 persone al massimo. Per una famiglia con 4/5 membri bisogna necessariamente preventivare l’acquisto di una friggitrice di 5,5 litri, ovvero la misura XXL. Il costo lievita non di molto dal momento che parte da 99 euro e di rado supera i 139 euro.

