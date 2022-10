Come cucinare le castagne in una padella senza buchi e nella friggitrice ad aria

Con l’arrivo dell’autunno portiamo sulle nostre tavole tanta nuova frutta e verdura. Uno dei simboli della stagione sono sicuramente le castagne. Queste ultime non devono essere confuse con i marroni, dai quali si distinguono per la forma e il colore.

Nel nostro Paese se ne coltivano diverse varietà IGP (Indicazione Geografica Protetta) e DOP (Denominazione di Origine Protetta). Si usa cucinarle in tanti modi diversi e in questa guida ne illustreremo ben due.

Il primo consiste nel farle arrosto in padella. Per cucinarle in questo modo si utilizza spesso una padella forata, che permette di farle cuocere senza bruciacchiarle troppo. In mancanza di quest’utensile, è però possibile cucinarle in una semplice padella aderente e nel modo che spiegheremo.

Le proprietà delle castagne

Prima di spiegare come cucinare le castagne illustriamone il profilo nutrizionale. Prima di tutto, sono un alimento privo di glutine e colesterolo nonché molto digeribile. Quest’ultima caratteristica è dovuta all’alto contenuto di fibre, che le rende anche un alimento dall’elevato potere saziante. Sono composte principalmente da carboidrati e pertanto hanno un grande valore energetico.

Hanno un buon contenuto di sali minerali e di vitamine. Tra queste ultime è da citare la vitamina B9 e cioè l’acido folico. Sono inoltre ricche di aminoacidi essenziali.

Quante calorie hanno

L’apporto calorico di 100 grammi di castagne secche è di circa 300 kcal. Di quelle fresche è invece di circa 165 kcal. Varia però quando vengono cucinate e a seconda del modo in cui le si cuoce.

Le castagne arrostite hanno infatti un apporto calorico di circa 193 kcal, mentre quelle bollite di 120 kcal per ogni 100 grammi di parte edibile.

Come cucinare le castagne in una padella antiaderente

Incidere le castagne con l’aiuto della lama di un coltellino. Si raccomanda di farlo con cura per assicurarsi la buona riuscita della ricetta. L’incisione deve essere fatta sulla parte tondeggiante del frutto.

Fatto ciò, lasciarle per 30 minuti in una ciotola colma di acqua. Ci si potrà dunque chiedere perché mettere le castagne in ammollo. La risposta è che farlo permette di poterle sbucciare meglio una volta che saranno cotte.

Trascorso Il tempo indicato, farle sgocciolare e metterle in una padella antiaderente. Bisogna fare attenzione a non ammassarle e volgerne la parte bombata verso l’alto. Coprire la padella e lasciarle cuocere per circa 10 minuti, scuotendole saltuariamente.

Trascorso questo lasso di tempo, togliere il coperchio e mescolare le castagne. Quando saranno leggermente bruciacchiate, non resterà che servirle in tavola quando saranno ancora calde, ma non bollenti. Chi vuole potrà accompagnarle con un vino a scelta e capace di valorizzarne al meglio il sapore.

Nella friggitrice ad aria

Oltre che in padella e al forno, le castagne possono essere cucinate anche nella friggitrice ad aria. In questo caso, l’ammollo può essere evitato. È però ugualmente importante inciderle per evitare che scoppino. Mentre lo si fa, preriscaldare la friggitrice a 200 gradi.

Quindi, mettere le castagne nel cestello e farle cuocere per 13 minuti scuotendolo di tanto in tanto. Al termine di questo lasso di tempo, saranno finalmente pronte. Farle cuocere nella friggitrice ad aria è sicuramente uno dei modi più veloci e semplici per prepararle.

