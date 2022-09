Oramai siamo a settembre e l’estate è solo un ricordo lontano. Mettiamo quindi un po’ da parte gli alimenti più gettonati dell’estate e iniziamo a pensare a quelli autunnali e invernali. Il bello del cucinare è il fatto di poter creare tante ricette gustose e sfiziose da proporre alla propria famiglia ma anche agli amici. Infatti proprio per questo oggi andremo a vedere qualche piatto ottimo da preparare.

Quali sono la frutta e verdura di settembre?

In questo elenco possiamo trovare:

bietola;

cavolo cappuccio;

cetriolo;

funghi;

patate;

rabarbaro;

pomodoro;

prugne;

fichi;

more.

E tanto altro.

Alcune idee di ricette veloci con frutta e verdura del mese di settembre

Per procedere in ordine, vedremo un antipasto, un primo e un secondo. Come antipasto, dato che la frutta di stagione sono i fichi, potremmo preparare dei buonissimi crostini. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

baguette;

stracchino;

prosciutto crudo;

fichi freschi;

miele.

Le quantità saranno a discrezione personale, a seconda di quante persone saremo. Andremo a tostare le fette di pane e, se vogliamo, possiamo aggiungere anche un filo di olio e rosmarino. Una volta che saranno croccanti, mettiamo uno strato di stracchino, il prosciutto e i fichi freschi tagliati a fettine. Guarniamo tutto con un po’ di miele a cascata.

Idea di primo piatto veloce

Passiamo al primo. Abbiamo detto che tra gli ortaggi di settembre è presente il pomodoro. Allora perché non preparare un’ottima pasta con caprese? Ci serviranno:

pasta;

pomodorini;

mozzarella;

basilico;

olio EVO.

In una ciotola andiamo a tagliare i pomodorini e la mozzarella. Aggiungiamo un po’ di olio e tagliamo qualche fogliolina di basilico. Amalgamiamo il tutto. Nel frattempo mettiamo a bollire l’acqua della pasta. Una volta che raggiunge il bollore, aggiungiamo la pasta e aspettiamo. Terminata la cottura la scoliamo e versiamo tutto nella ciotola contenente gli ingredienti. Amalgamiamo il tutto e possiamo consumarla sia fredda che calda.

Pollo ai funghi cremoso

Per il secondo non possono di certo mancare i funghi. Serviranno:

petto di pollo, circa 6 fette;

vino bianco;

olio;

pepe, sale e prezzemolo;

funghi;

cipolla e farina.

Mettiamo in una padella antiaderente la cipolla con un po’ di olio. Nel frattempo, infariniamo le fettine di pollo e le aggiungiamo quando la cipolla soffrigge. Non appena saranno ben cotte aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo evaporare. A questo punto, uniamo i funghi e a fine cottura aggiungiamo il prezzemolo per profumare il tutto. Ecco alcune idee di ricette veloci con frutta e verdura adatte all’arrivo dell’autunno.

