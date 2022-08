Come cucinare il pesce surgelato e le verdure nella friggitrice ad aria

Mangiare è una necessità comune a tutti. Spesso per mancanza di tempo si consuma un pasto veloce nella pausa pranzo o ci si accontenta di un panino. Quando la sera si rientra a casa e si ha voglia di mettersi ai fornelli ci si concede qualche sfizio e una cena coi fiocchi.

In cucina per fortuna ormai siamo abituati ad usare alcuni aiuti. Ci sono elettrodomestici di ogni tipo. Abbiamo il frigorifero e il forno, e in molte case sono comparse la macchina per il caffè espresso e quella per fare il pane, ma si usa anche il mixer e così via.

Per cucinare da qualche tempo si può scegliere un aggeggio utile e che può sostituire spesso forno e padella.

Un aiuto in cucina

Cuocere in forno un’abbondante teglia di pasta ben condita o un pollo con le patatine, oppure friggere in abbondante olio carne e pesce sono azioni note. Possiamo usare, volendo, anche il microonde, il fornetto alogeno e la friggitrice ad aria.

Per cibi preparati al momento questo prodotto può rivelarsi utile. Infatti potremo impiegare meno tempo e meno grassi per cucinare con questa friggitrice. Per quanto riguarda altri alimenti, vediamo come cucinare il pesce surgelato.

Cuocere fritti di mare e pesce

Se abbiamo una busta di fritti misti di mare surgelati preriscaldiamo la friggitrice ad aria per 2-3 minuti. A questo punto dovremmo procedere in uno di questi due modi. Avendo una macchinetta con il cassetto, versiamo la frittura così com’è a una temperatura di circa 180 gradi. Lasciamo cuocere 10 minuti e poi aumentiamo fino a circa 200 gradi, girando ogni tanto il cibo.

La nostra friggitrice ad aria potrebbe invece presentare una doppia resistenza e quindi è a fornetto. In tal caso versiamo la frittura ancora surgelata nel suo cestello e cuociamo a 215-230 gradi per 15 minuti senza mescolare.

Nel caso volessimo cuocere dei filetti di pesce surgelato vediamo come procedere. Mettere della carta forno o un foglio di alluminio nel cestello della friggitrice ad aria e disporre i filetti. Cuocere ora a 180 gradi per 10 minuti. Se c’è solo una resistenza, girare il pesce a metà cottura.

Come cucinare il pesce surgelato e le verdure nella friggitrice ad aria

A volte abbiamo il desiderio di mangiare della verdura. Forse nel freezer abbiamo quella in busta. In questo caso spruzziamo un po’ di olio sul cestello e sulla verdura ancora surgelata, meglio se già a tocchetti. Condiamola anche con un po’ di sale, pepe e aglio o cipolla in polvere. Mettiamola nel cestello della friggitrice ad aria e cuociamo alla temperatura d 200 gradi. Dopo 15 o 20 minuti controlliamo la cottura.

Tanti elettrodomestici utili possono facilitare la preparazione dei nostri piatti per pranzo o cena. Questo tipo di friggitrice, ad esempio, potrebbe darci una mano in cucina.

