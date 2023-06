Come cucinare il baccalà in umido per un’idea sfiziosa e veloce 

Come cucinare il baccalà in umido-proiezionidiborsa.it

Il baccalà è molto amato in cucina. Questo perché grazie alle sue proprietà nutrizionali si dimostra un ottimo alimento da consumare settimanalmente.

Oltre a questo però è anche molto consigliato perché si presta a molte ricette veramente gustose. Soprattutto quando si è a dieta si cerca di preparare il pesce in modo gustoso per farselo piacere, in particolar modo per chi non è abituato a consumarlo. Oggi vediamo un’idea molto carina.

Ingredienti baccalà in umido

Il baccalà in umido può essere una valida alternativa al classico pesce alla piastra, condito con solo un po’ di limone e olio. Gli ingredienti per fare questa ricetta sono:

500 g di baccalà;

50 g di farina;

40 g di olive taggiasche;

50 g di vino bianco;

200 g di cipolla bianca;

350 g di passata di pomodoro;

q.b. di sale, olio, origano e pepe nero.

Come cucinare il baccalà in umido per un’idea sfiziosa a pranzo o cena

Una volta che abbiamo tutti i nostri ingredienti dobbiamo procedere alla preparazione, che sarà molto semplice e non ci richiederà poi così tanto tempo come pensiamo. Molto spesso il pesce si rinuncia a cucinarlo perché si pensa di dover impiegare tanto tempo, ma non è così.

La preparazione

Dunque bisognerà prima di tutto andare a tagliare la cipolla a rondelle, un po’ sottili. Le mettiamo a lessare in una padella con un po’ di olio e copriamo con un coperchio. Non appena la cipolla sarà appassita possiamo aggiungere il baccalà. Prima però mettiamo da parte le cipolle. Il pesce andrà tagliato anch’esso a rondelle, circa 3 cm, e lo passiamo nella farina. Lo mettiamo nella padella e aspettiamo che si cucini. Sfumiamo con vino bianco. Non appena il pesce sarà leggermente dorato, passeranno circa 10 minuti, possiamo aggiungere il pomodoro e le cipolle. Quindi rimettiamo le cipolle in padella e aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiungiamo le spezie e anche le olive taggiasche. Lasciamo cucinare un po’ e quando il pomodoro si sarà insaporito e sarà cremoso possiamo chiudere la fiamma. È pronto adesso per essere impiattato.

Contorni

Il baccalà in umido può essere accompagnato con della verdura di stagione. Ad esempio possiamo anche unire un po’ di spinaci, cicoria o altra verdura saltata in padella con un po’ di aglio e formaggio grattugiato. In alternativa anche un’insalata fresca con iceberg o valeriana e pomodori ci può stare molto bene. Come cucinare il baccalà in umido è davvero semplice e veloce. Buon appetito!