Una tira l’altra ma quali sono le sue proprietà? Ecco perché consumare le ciliegie 

Nel mese di giugno sappiamo esserci molta scelta per quanto riguarda la frutta e la verdura. Oggi però ci concentriamo su un alimento in particolare: le ciliegie.

Queste vengono consumate moltissimo per il loro sapore travolgente. Proprio per questo motivo è importante sapere quali sono le sue proprietà benefiche e a cosa si va incontro se vengono tanto consumate.

Valori nutrizionali delle ciliegie

Partiamo dai suoi valori nutrizionali, che possiamo dire essere il biglietto da visita di un alimento. Già da qui possiamo capire se ciò che mangiamo va bene per un soggetto magari a dieta oppure no, grazie alla percentuale di grassi e zuccheri in 100 grammi di prodotto. Nel caso delle ciliegie su 100 grammi contengono 38 kcal. Il valore è abbastanza basso, anche se dobbiamo dire che esistono frutti che hanno valori ancora più bassi di questo. Inoltre presenta:

0,8 g di proteine;

9 g di carboidrati;

9 g di zuccheri;

0,1 g di grassi;

1,3 g di fibre.

Non vi sono particolari controindicazioni legate al consumo di ciliegie. Ovviamente bisogna sempre mantenere un range e non esagerare. In linea generale va bene consumare una porzione di 150 grammi, che è la stessa per tutta la frutta.

Una tira l’altra ma quali sono le sue proprietà? Ecco perché le ciliegie fanno bene

Le ciliegie, come anche le fragole, tendono a rovinarsi subito in frigo. È bene dunque consumarle subito prima che diventino marce. Sono ottime anche se guarnite con un po’ di panna oppure come ingrediente per dolci. Nella dieta possono essere introdotte tranquillamente, magari consumate insieme con un po’ di frutta secca.

Le proprietà benefiche

Potremmo mangiare circa 20-30 ciliegie al giorno e apportare un sacco di benefici per la nostra salute. In particolar modo è utile per chi non riesce ad andare in bagno e soffre di stitichezza. Nella polpa di questo alimento è presente il sorbitolo, che ha effetti lassativi. Dunque se non si va di corpo da un po’ di giorni la soluzione potrebbe essere mangiare un pugno di ciliegie. In più è adatta a chi soffre di problemi legati al cuore, in quanto farebbe bene al sistema cardiovascolare. È anche consigliata in quanto rafforza il sistema immunitario, illumina la pelle e concilia il sonno. Depura il fegato ed è ottima anche per le articolazioni.

Le malattie che mantengono lontane

Le ciliegie sembrerebbero ottime per prevenire malattie come quella di Alzheimer, Parkinson, disfunzioni renali, arteriosclerosi e previene anche l’invecchiamento cellulare. Una tira l’altra ma capire quali sono le proprietà delle ciliegie è fondamentale proprio per questo.