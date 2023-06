Migliori crocchette per cani del 2023: come scegliere e cosa conviene di più

Il cibo secco è molto prezioso per l’alimentazione dei cani, ma non tutti i prodotti disponibili in commercio sono uguali, quindi, ecco quali sono le migliori crocchette per cani del 2023 grazie alle classifiche stilate da qualescegliere.it.

In commercio ci sono ormai tante marche diverse con tanti ingredienti diversi di cibo secco per i cani. Questo è un alimento molto importante che non può mancare nella dieta dell’animale domestico. Infatti, comporta una serie di benefici per farlo rimanere in salute.

Ma quali sono le migliori crocchette per cani del 2023? Per individuarle ci rifaremo alla ricerca svolta dal sito qualescegliere.it, il quale ha anche individuato qual è il miglior prodotto considerando il rapporto qualità-prezzo.

Non solo, vi daremo anche delle preziose informazioni su come scegliere i prodotti esposti negli scaffali del supermercato o nei negozi di animali. Una cosa da tenere sempre a mente è questa: se costa di più non significa che sia di maggiore qualità.

Come scegliere il cibo secco

Per prima cosa bisogna considerare l’età del cane, la razza e la taglia. Il veterinario saprà indicare l’alimentazione più corretta in qualsiasi caso, tuttavia, il cibo secco necessario cambia nel tempo. Bisogna prendere le crocchette per i cuccioli, quando il cane è un cucciolo, così come poi bisogna acquistare quelle per cani adulti e, infine, cani anziani.

Non solo, bisogna anche considerare i problemi di salute del cane. Per questo ci sono crocchette più indicate per i cani in sovrappeso, per chi soffre di diabete, senza glutine. Ci sono anche prodotti specifici per la cura dei denti del cane.

Le dosi giornaliere cambiano a seconda della taglia del cane. Dai 2 agli 8 kg, ad esempio, meglio darne dai 50 ai 150 grammi al giorno. Ovviamente, il cibo secco deve essere sempre alternato al cibo umido o, in ogni caso, seguire le indicazioni degli esperti.

Migliori crocchette per cani del 2023: la classifica

Secondo le valutazioni del sito qualescegliere.it, che ha preso in considerazione diversi aspetti come l’opinione degli utenti, le informazioni in etichetta e il costo, la classifica generata è questa:

FARMINA N&D AGNELLO ZUCCA E MIRTILLI MONGE GEMON TONNO E RISO ALMO NATURE HOLISTIC AGNELLO E RISO FORZA 10 LIGHT ALL BREEDS MONGE SPECIAL DOG AGNELLO E RISO

Il prodotto migliore considerando il rapporto qualità-prezzo è il secondo della classifica, disponibile in diversi formati dai 3 ai 15 kg.

La valutazione si basa anche su come il cane reagisce a questi ingredienti e come questi prodotti riescono, nel tempo, a migliorare la salute dell’animale. I prodotti della classifica hanno ingredienti naturali e permettono una più facile digestione.