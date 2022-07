Ci sono prodotti che profumano d’estate. L’orto estivo ci regala verdura buonissima, versatile e con la quale possiamo letteralmente sbizzarrirci in cucina. Quando compriamo frutta e verdura desideriamo portare a casa prodotti freschi e salutari. Le zucchine sono verdure tipiche di questo periodo, in grado di deliziarci con il loro sapore delicato. Se sono davvero fresche, le zucchine hanno ancora il loro fiore. I fiori di zucca sono una vera e propria bontà con la quale prepariamo moltissime ricette. Possiamo cucinarli al forno per una parmigiana alternativa ed irresistibile oppure gratinati, ma non solo.

Chi di noi non ha mai provato a farli fritti o in pastella? Se questi sono grandi classici della nostra tradizione culinaria, oggi vogliamo suggerire una ricetta diversa. Useremo questo prezioso ingrediente per arricchire un primo piatto speciale e dal sapore intenso. Per farlo useremo 2 ingredienti molto saporiti che renderanno la nostra pasta il piatto al quale non vorremo più rinunciare.

Ingredienti

300 g di pasta corta;

15 fiori di zucca;

200 g di salsiccia;

150 g di scamorza;

1 spicchio d’aglio;

30 g di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come cucinare i fiori di zucca con la pasta anziché fritti o in pastella per il primo piatto dell’estate che sta spopolando

Iniziamo lavando delicatamente ma con cura i fiori di zucca. Rimuoviamo il pistillo, i filamenti interni e lasciamoli asciugare su un canovaccio. Nel frattempo, mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua che servirà per cuocere la pasta.

Prendiamo una padella, versiamo l’olio extravergine d’oliva e facciamolo insaporire con uno spicchio d’aglio. Incidiamo il budello della salsiccia e ricaviamone la pasta. Sgraniamola ed aggiungiamola in padella. Lasciamo insaporire il tutto per 10 minuti, spolverizziamo con il pepe e spegniamo la fiamma.

Quando l’acqua in pentola avrà raggiunto il bollore, saliamola e facciamo cuocere la pasta. Scoliamola al dente e facciamola insaporire per un minuto nella padella insieme alla salsiccia. Rimuoviamo lo spicchio d’aglio e aggiungiamo i fiori di zucca.

Terminiamo la cottura aggiungendo un mestolo d’acqua di cottura, la scamorza tagliata a cubetti e serviamo questo cremoso primo piatto.

Consigli

Abbiamo visto come cucinare i fiori di zucca con la pasta per assaporare un primo piatto ricco, semplice, ma dal gusto incredibile. Possiamo sostituire la scamorza anche con la provola se preferiamo, oppure utilizzare la pancetta anziché la salsiccia. Questi sapori si sposano perfettamente con i fiori di zucca e il risultato sarà a dir poco sorprendente.

