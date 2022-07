Il giorno delle nozze è per molti un motivo di ansia e di preoccupazione. Se stiamo per sposarci è probabile che siamo impegnati nei preparativi e abbiamo l’ansia che qualcosa non vada come previsto. Molto spesso capita addirittura che gli sposi non riescano a godersi bene il momento della cerimonia e della festa.

Il segreto per divertirsi e vivere le nozze in assoluto relax è organizzare tutto nei minimi dettagli e lasciarsi andare. Se così non faremo ci sarà il rischio che ci si penta di non aver gustato il cibo e l’atmosfera di festa. Uno dei pentimenti più comuni, per sposi e spose, è quello che riguarda il beauty e la mise. Oggi vedremo perché sono questi gli errori beauty più comuni che fanno le spose che potrebbero rovinarci il giorno più bello.

L’importanza di studiare un outfit su misura

Uno degli aspetti più importanti delle cerimonie nuziali è l’outfit che si indossa. È fondamentale scegliere una mise che rientri nel nostro stile e che sia comoda da portare. Inutile scegliere un abito appariscente, che poco c’entra con noi, per poi pentirsene guardando le foto. È importante studiare un abito e un trucco che ci valorizzino, ma che siano anche molto comodi e confortevoli.

Particolare attenzione va data alle calzature. In molti ne acquistano di scarso valore e di materie prime scadenti. Così c’è un grande rischio che ci facciano male e non ci permettano di muoverci liberamente.

Per evitare questi errori possiamo acquistare con largo anticipo le scarpe e indossarle dentro casa per diverse ore. In questo modo il piede si abituerà e la scarpa prenderà la nostra forma. Ciò vale indistintamente per la sposa e lo sposo, che sempre dovrebbero prediligere calzature eleganti ed in pelle.

Sono questi gli errori beauty più comuni che fanno le spose il giorno del matrimonio e come evitare di farli

Un altro errore comune riguarda la manicure e la pedicure della sposa. In molte aspettano il giorno prima e non fanno delle prove per mettere lo smalto abbinato all’abito. Così come è consigliabile fare una prova trucco, qualche settimana prima della cerimonia, anche per manicure e pedicure vale lo stesso. Facendo una manicure 3 settimane prima, prepareremo le unghie e permetteremo loro di crescere senza problemi.

Arrivate al giorno potremo limarle, in modo da averle tutte della stessa lunghezza. Successivamente potremo stendere lo smalto che più ci piace, preferibilmente di colori chiari e neutri, oppure addirittura trasparenti.

