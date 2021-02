Come cucinare i fagiolini surgelati e renderli buoni come quelli freschi e di più  

I fagiolini sono una verdura che troviamo in commercio fresca solo nella stagione estiva. Pertanto, se vogliamo consumarli fuori stagione dobbiamo arrenderci ad acquistarli surgelati al supermercato.

Per cucinare un contorno delizioso e sfizioso a partire dai fagiolini surgelati dobbiamo saperli cucinare in modo da esaltarne il sapore.

Oggi vedremo qualche semplice accorgimento per cucinare i fagiolini surgelati e renderli buoni come quelli freschi e di più.

Fagiolini surgelati buonissimi

Cucinare le verdure surgelate e renderle buone può essere una sfida. Le verdure surgelate possono perdere il loro tipico sapore. Se non saremo bravi potremo avere dei fagiolini gommosi ed insapori. Ma per fortuna esistono dei trucchetti per evitare che ciò accada. Se non vogliamo arrenderci a cucinare i fagiolini bollendoli semplicemente possiamo seguire questa ricetta.

Inizialmente dobbiamo mettere i fagiolini in un recipiente di acqua a temperatura ambiente in modo che inizino a decongelarsi. Lasciamoli nell’acqua per una ventina di minuti. Fare soffriggere una cipolla nell’olio in padella e poi introdurre i fagiolini. Lasciamo soffriggere i fagiolini, poi possiamo aggiungere della salsa di pomodoro. Se vogliamo possiamo aggiungere altre verdure come patate o carote. Successivamente aggiungiamo dell’acqua sino a che evapori del tutto. Perché il piatto sia pronto ci vorrà circa un’ora.

Ora che i fagiolini sono pronti possiamo condire con le nostre spezie preferite e usarli per condire i nostri secondi di carne oppure come piatto unico. I fagiolini saranno teneri e gustosi, come se fossero freschi.

Grazie a questa ricetta potremo rendere una verdura semplice e super economica un gustoso piatto in grado di accontentare i palati più esigenti. In questo modo non dovremo più rinunciare al gusto e alle vitamine di questo legume nella stagione fredda.

