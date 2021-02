Molti di noi tengono molto alla cura ed alla manutenzione della nostra casa. Come in tutti i casi è sempre meglio prevenire che curare, pertanto dobbiamo prevenire l’insorgere di problemi.

Esiste una parte della casa che spesso ci dimentichiamo di pulire e dii curare di cui però dovremmo occuparci se vogliamo evitare gravi problemi.

Ecco perché dobbiamo pulire le grondaie se vogliamo evitare gravi problemi alla nostra casa.

Come avere grondaie pulite

Innanzitutto, dobbiamo specificare che per avere grondaie sempre pulire ed efficienti dovremmo pensare ad una manutenzione ordinaria e ad una straordinaria, da programmare periodicamente.

Se vogliamo evitare di rivolgerci ad imprese specializzate possiamo pulire la grondaia manualmente.

É molto importante rimuovere i depositi che naturalmente si vanno ad accumulare, tra foglie, terra e detriti. Se decidiamo di arrampicarci dobbiamo sempre utilizzare scale professionali e metterci in sicurezza per evitare rischi di caduta.

Se vogliamo evitare di arrampicarci possiamo pulire le grondaie restando a terra, grazie ad alcuni strumenti che ci permettono di pulire e sgorgare i canali di scolo. Per fare ciò esistono delle scope pensate apposta, dotate di un telaio telescopico che ci permette di raggiungere gli anfratti più irraggiungibili senza doversi arrampicare. Se rimuoveremo correttamente foglie e detriti accumulatisi, le grondaie funzioneranno perfettamente.

Se non ci occuperemo della pulizia, i detriti potrebbero causare gravi danni alla nostra casa, perché le nostra grondaia non assolverà più alla propria funzione. L’acqua non scorrerà e potrebbe riversarsi lungo i muri della costruzione, causando gravi problemi di infiltrazioni e di umidità.

Abbiamo visto alcuni ottimi motivi per dedicarsi alla pulizia delle grondaie, in modo da evitare che queste si riempiano di sporcizia e che facciano fuoriuscire l’acqua. Se ci dedicheremo ad una semplice pulizia periodica eviteremo l’insorgere di questi gravi problemi.

