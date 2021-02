Tra la fretta che ci accompagna sempre e la mancanza di tempo, spesso siamo alla ricerca di escamotage per non doverci occupare direttamente della preparazione dei pasti.

Tra chi si affida al cibo d’asporto a chi consuma pasti surgelati, la pigrizia in cucina non conosce limiti.

Se abbiamo un po’ di tempo e non ci vogliamo arrendere ad ordinare del cibo già pronto possiamo scegliere di utilizzare questo trucco per cucinare un piatto gustoso con i pochi avanzi del frigo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le app che ci consigliano ricette

D’ora in poi cucinare coi pochi ingredienti rimasti in frigo dopo due settimane senza aver fatto la spesa non sarà più un problema.

Grazie alla tecnologia e alla rete potremo creare gustose ricette a partire da pochi ingredienti avanzati e spesso poco invitanti. Esistono alcune applicazioni e siti che ci corrono in aiuto per darci delle idee su cosa cucinare con i pochi ingredienti che potremmo avere nel frigo.

Svuotafrigo è un’app disponibile per tutti i dispositivi che ci indica dei modi per assemblare gli ingredienti che abbiamo. Semplice da usare, può salvarci nelle occasioni più disparate indicandoci alcune semplici preparazioni.

MyFridgeFood è un sito inglese molto simile al precedente. Basterà indicare con una spunta gli ingredienti che abbiamo a disposizione e grazie ad un potente algoritmo ci verranno indicate le ricette che includono tutti quei cibi. Si verrà guidati alla ricetta con indicazioni precise sui tempi e sui procedimenti delle preparazioni.

Come cucinare un piatto gustoso con i pochi avanzi del frigo

Se abbiamo a cuore la lotta agli sprechi e la corretta gestione dell’economia domestica dobbiamo assolutamente provare questo trucco per cucinare gli avanzi. Grazie a questo sistema potremo risparmiare i soldi del cibo da asporto e inoltre contribuiremo a ridurre il grave problema dello spreco alimentare.

Qua troviamo una ricetta per realizzare un minestrone dal sapore unico con pochi ingredienti.