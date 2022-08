Il periodo estivo è perfetto per sbizzarrirsi in cucina nella preparazione di piatti a base dei più svariati ortaggi. Si tratta di prodotti sani e genuini che spesso vengono prodotti nell’orto di casa. Tra questi, oltre ai classici pomodori e alle melanzane, troviamo i fagiolini. I ritardatari avranno ancora tempo per coltivarli nell’orto o in vaso per averli da raccogliere a settembre. Per tutti quelli che hanno proceduto nei mesi scorsi sarà ora della raccolta. Una volta portati in casa potranno essere utilizzati per diverse ricette, sia caldi che freddi. Ottimi per preparare un’insalata sana e gustosa da portare in spiaggia. Oggi si andrà a vedere una ricetta che li vede protagonisti insieme al pollo e ai cetrioli. Una preparazione gustosa ma, soprattutto, facile e veloce da portare in tavola come antipasto estivo a pranzo e cena. Ecco, quindi, come cucinare i fagiolini bolliti insieme al pollo e ai cetrioli.

Ingredienti per 5 persone

3 cetrioli;

300 g di fagiolini;

200 g di petto di pollo;

100 g di yogurt;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Come cucinare i fagiolini bolliti in un antipasto fresco e gustoso

Per prima cosa bisognerà lavare accuratamente sotto l’acqua sia i cetrioli che i fagiolini. In questo modo si riuscirà ad eliminare eventuali residui di terra. Il petto di pollo, poi, andrà diviso in pezzi più piccoli e, prima di metterli in padella, insaporiamoli con sale e pepe. In seguito in una padella antiaderente i bocconcini andranno fatti rosolare a fuoco medio con aggiunta di un filo di olio EVO. Una volta dorati metterli da parte e occuparsi degli ortaggi.

Far cuocere I cetrioli per circa 5 minuti in acqua bollente, scolarli e lasciarli raffreddare prima di dividerli a metà. Eliminiamo la polpa e teniamola da parte per preparare il ripieno. Cuoceremo gli stessi fagiolini, poi, in acqua bollente per circa 5 minuti dopo averli puliti e spuntati. In seguito tagliarli a pezzettini e unirli in una ciotola alla polpa del cetriolo e al pollo tritato e allo yogurt. Il tutto, poi, potrà essere condito con sale e pepe a piacimento e inserito all’interno dei cetrioli precedentemente svuotati. A questo punto si sarà pronti a servire il tutto in tavola.

Alternativa

Chi non ama particolarmente i cetrioli potrà preparare la medesima ricetta sostituendoli. Sarà sufficiente utilizzare delle zucchine e il procedimento sarà pressoché il medesimo. Dopo averle svuotate si potranno riempire con pollo e yogurt.

