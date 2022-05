Alcune volte anche gli ortaggi possono diventare protagonisti della cucina. Non è difficile cucinarli per portare in tavola una ventata di freschezza e novità rispetto ai soliti piatti. In molti hanno cominciato a cimentarsi nella coltivazione di frutta e verdura nell’orto, in giardino o sul balcone. Una volta raccolti, gli ortaggi saranno pronti per essere cucinati in svariati modi. Tra le verdure più amate troviamo i fagiolini, apprezzati dai bambini per il loro sapore delicato, ma anche dai più grandi. Per realizzare questo piatto sarà possibile utilizzare sia fagiolini freschi che surgelati. Oltre a questa ricetta, poi, i fagiolini potranno essere cucinati anche insieme alle patate per un’altra ricetta super sfiziosa. Ecco come cucinare i fagiolini freschi o surgelati con una ricetta facile e veloce che ci farà fare un figurone con poco sforzo.

Ingredienti per 5 persone

700 g di fagiolini freschi o surgelati;

500 g di pomodori;

1 cipolla;

10 foglie di basilico;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco come cucinare i fagiolini freschi o surgelati con il pomodoro e la cipolla seguendo una ricetta molto amata dalle nonne

Nel caso in cui si utilizzino fagiolini freschi sarà importante pulirli accuratamente sotto l’acqua corrente. Dopo aver rimosso eventuali residui di terra, eliminare i filamenti e dividere gli ortaggi a pezzetti, che andranno fatti cuocere un paio di minuti in acqua. Se, invece, si fosse optato per i fagiolini surgelati, seguire le istruzioni sulla confezione. In seguito prendere i pomodori e lavarli prima di farli a pezzetti e lavorarli all’interno di un mixer. Tagliare la cipolla e metterla a scaldare in una padella antiaderente con un filo di olio, in seguito aggiungere anche i pomodori. A fiamma lenta fare cuocere cipolla e pomodori per circa cinque minuti prima di cominciare ad aggiungere i fagiolini. Il tutto andrà fatto cuocere per ulteriori cinque minuti, sempre continuando a mescolare.

A questo punto potranno essere serviti in tavola ancora caldi dopo aver aggiunto le foglie di basilico. Un’ottima soluzione sarà anche quella di lasciali intiepidire prima di procedere a servirli in tavola. Il tutto si potrà conservare in frigorifero per un paio di giorni. Si consiglia di riscaldare in padella prima di consumarlo i giorni successivi.

