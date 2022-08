Tropea, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, è meta prediletta dai turisti durante il periodo estivo.

Secondo la leggenda il fondatore di Tropea sarebbe stato Ercole, il quale al ritorno dalle colonne di Ercole fece sosta delle costa dell’Italia Meridionale. La leggenda narra che il piccolo borgo divenne uno dei porti di Ercole.

Assolutamente da visitare il centro storico di Tropea, caratterizzato da vicoletti animati, è il cuore pulsante del paese. L’attrattiva principale, poi, è certamente l’imponente Santuario di Santa Maria dell’Isola, posizionato su un promontorio è visitato non solo nel periodo estivo. Famosa per il suo mare cristallino, la città è anche conosciuta per la sua cipolla rossa.

Notevole importanza, poi, ricopre la gastronomia locale.

La cucina calabrese è una delle più antiche ed è famosa per i suoi piatti saporiti. La cipolla rossa di Tropea, come dicevamo, è uno dei simboli del paese, viene maggiormente prodotta tra Briatico e Capo Vaticano. Questo ortaggio dal caratteristico sapore dolce è presente in queste zone da oltre duemila anni e contribuisce allo sviluppo socio economico del paese.

La presenza di questo prodotto è un incentivo per il turismo, soprattutto di tipo gastronomico. È facile scoprire dove mangiare i piatti tipici di Tropea. Basta seguire il profumo della buona cucina calabrese e affacciarsi in uno qualsiasi dei vicoletti del paese.

Dove mangiare i piatti tipici a Tropea

Ecco due ristoranti rappresentativi del territorio. Ideali per chi ha voglia di provare i gusti intensi della cucina calabrese. Entrambi i locali sono collocati nel centro storico.

Ristorante Il Pinturicchio

Situato in un suggestivo vicoletto del centro storico, questo locale accoglie i suoi clienti con tavoli eleganti distribuiti sotto le mura bianche. Il locale sa regalare un’atmosfera rilassante e piacevole. Il Pinturicchio, con un menu prevalentemente a base di pesce, sa coniugare la cucina tradizionale con la freschezza dei prodotti.

Ristorante Il Convivio

Questo locale si trova a due passi dalla cattedrale, oltre alla sala interna accoglie anche all’esterno i suoi clienti. Situato lungo uno dei caratteristici vicoletti del centro storico, offre un’ampia scelta di piatti a base di cipolla rossa di Tropea. Il menu è un tour gastronomico alla scoperta dei veri sapori di Tropea.

