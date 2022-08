Uno degli alimenti più prelibati della nostra tradizione culinaria è sicuramente il pesce. Crudo o cotto, permette di creare piatti squisiti di prima scelta, e, soprattutto, salutari.

Basta un filetto di pesce con un buon contorno di verdure per ottenere facilmente una cena sana ed equilibrata.

Esistono tantissime varietà di pesce, che vanterebbero benefici immensi per il cuore e per il fisico. Stiamo parlando, in particolare, del pesce azzurro, che, grazie al suo contenuto di omega 3, sarebbe molto utile all’organismo. Un esempio perfetto, infatti, è una varietà di pesce che costa pochissimo e che ridurrebbe colesterolo cattivo e trigliceridi.

In questa ricetta, utilizzeremo il salmone e i gamberi, 2 tipologie di pesce particolarmente gustose e nutrienti. Li utilizzeremo per formare dei buonissimi spiedini, arricchiti con verdure fresche di stagione.

Inoltre, cuoceremo tutto al forno, ovvero sfruttando la modalità di cottura più salutare e leggera. Ecco come preparare questa ricetta squisita.

Davvero squisiti questi spiedini di pesce gratinati al forno

Gli spiedini di pesce sono un antipasto o un secondo piatto perfetto in ogni stagione e situazione. Gli spiedini, infatti, hanno il vantaggio di risultare buoni sia freddi che caldi. Ecco perché, dopo che li avremo cotti, potremo mangiarli in entrambe le versioni e quindi sia in inverno che in estate.

Oltretutto, si tratta di un piatto semplice ma di grande effetto, ideale per una cena informale o più elegante.

Sveliamo gli ingredienti che ci serviranno

350 g di salmone;

400 g di gamberi freschi;

100 g di zucchine lunghe;

100 g di melanzane lunghe;

150 g di pangrattato;

olio q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale e pepe q.b.

Ecco come pulire il pesce

La preparazione dei nostri spiedini passa prima di tutto dalla preparazione dell’ingrediente principale, il pesce. Partiamo, quindi, sgusciando i gamberi e mettendoli da parte.

Nel frattempo, prendiamo il filetto di salmone e riduciamolo in cubetti di circa 2 cm.

Intanto, prepariamo anche la verdura. Tagliamo le melanzane e le zucchine prima a fettine di circa 2cm e poi a mezzelune.

A questo punto possiamo mettere in una ciotola il pangrattato, il prezzemolo sminuzzato, un po’ di sale e pepe, e mischiamo tutto. Prendiamo, poi, i gamberi e il salmone e bagniamo ogni cubetto di pesce con dell’olio.

Dopodiché, passeremo il tutto nel pangrattato, facendo attenzione di coprire bene tutti i lati.

Spiedini pronti in pochi minuti

Alla fine non ci resterà che prendere gli stecchini, in cui infileremo un cubetto di salmone, un pezzo di melanzana, un gambero e una parte di zucchina. Ripeteremo l’operazione fino a quando non avremo finito gli ingredienti, poi sistemeremo tutto in una teglia ricoperta con carta forno.

Spolvereremo gli spiedini con dell’altro pangrattato e inforneremo a 180°C per circa un quarto d’ora. Altrimenti potremo cuocerli sulla griglia, già calda e unta con olio. Saranno davvero squisiti questi spiedini di pesce pronti in soli 10 minuti.

