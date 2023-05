Come cucinare i fagioli freschi e in scatola: ecco 3 modi veloci per gustarli anziché con la solita pasta

Come cucinare i fagioli freschi e in scatola-proiezionidiborsa.it

I fagioli sono legumi che arricchiscono la tavola di sapori e probabilmente ne avrai un po’ anche tu in casa. Non sai come cucinarli? Ecco tre idee deliziose per gustarli da soli o in compagnia. Che siano freschi o di barattolo, stupirai gli ospiti, evitando di presentarli con la solita pasta.

I fagioli sono legumi ricchi di fibre e vitamine, veri alleati dell’organismo. In tavola si possono presentare in tantissimi modi differenti. Dai primi fino ai secondi e addirittura nei dessert, fanno un figurone se si conosce la ricetta. Qualche idea te la offriamo noi, spiegata in poche righe. Sono spunti intuitivi e pratici che ti permetteranno di preparare un pranzo o una cena coi fiocchi. Ecco come cucinare i fagioli freschi e in scatola quando non si sa cosa mangiare.

Sgranare i fagioli prima di cuocerli

Prima di utilizzare i fagioli freschi bisognerà toglierli dal loro baccello. Per sgranarli sarà sufficiente pigiare con le dita le nervature laterali sulla punta. Una volta separatesi, si potrà aprire l’involucro per l’intera lunghezza e prelevare i legumi.

Fatto questo, dovrai disfarti di quelli marci o verdastri e lavare i restanti sotto l’acqua corrente. Una volta sgranati, i fagioli perderanno circa il 50% del loro peso, che riacquisteranno parzialmente durante la lessatura. Ricorda che, a differenza di quelli secchi, i legumi freschi non avranno bisogno dell’ammollo.

Come cucinare i fagioli freschi e in scatola con 3 ricette per tutti i gusti

Hai voglia di un piatto unico fresco e genuino? Prova una deliziosa insalata! La puoi realizzare coi borlotti freschi, o coi fagioli in scatola. Ti basterà sciacquarli e aggiungere gli ingredienti che preferisci. Si addicono bene alla ricetta pomodorini, avocado, sedano e olive. Condisci con olio, sale e un goccio di limone e servi in una biella o su delle bruschette. Se preferisci la versione messicana, puoi aggiungere mais, peperoni e del tonno a tranci.

Se cerchi un antipasto goloso o vuoi arricchire un piatto prelibato, puoi anche usare i tuoi fagioli per una crema casalinga. I cannellini sono ideali, soprattutto se accompagnati dai giusti aromi. Il procedimento è immediato: lessa i legumi e frullali con paprika, peperoncino o le spezie che preferisci. Usa la tua crema per rendere indimenticabili gli aperitivi e i pasti con gli amici.

Per finire in bellezza, puoi realizzare un dolce fatto in casa davvero irresistibile. Si tratta di un goloso brownie al cioccolato. Preparalo mettendo nel mixer 240 g di fagioli, 2 uova e 20 g di cacao amaro. Aggiungi 60 g di zucchero, 6 g di lievito e una tazza di caffè. Frulla tutto e versa il composto in uno stampo 20×30 cm ricoperto con carta da forno. Cuoci per 30 minuti a 160 gradi e goditi il tuo dolce prelibato.