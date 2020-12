Gli spinaci sono i classici ortaggi da portare in tavola nel periodo invernale. Si tratta, infatti, della verdura invernale per eccellenza ricca di vitamine. E ideale per fare il pieno di elementi benefici per l’organismo.

La ricetta che verrà proposta oggi ha come protagonisti gli spinaci in un abbinamento perfettamente delizioso. Si tratterà, infatti, di spinaci e uova in padella. Un piatto delizioso, facile e velocissimo da preparare. Insomma, perfetto per un pranzo veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco, di seguito, come cucinare gli spinaci per un pranzo alternativo, veloce e sfizioso.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) 800 grammi di spinaci surgelati o freschi;

b) quattro uova;

c) parmigiano reggiano;

d) olio evo;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta.

La preparazione

Se si utilizzano spinaci acquistati al banco del mercato si consiglia di pulirli attentamente facendo attenzione a rimuovere tutta la terra che potrebbero contenere. Dopo averli puliti rimuovere le foglie esterne e quelle più rovinate.

In una padella antiaderente bisognerà fare scaldare dell’olio d’oliva. Una volta scaldato, bisognerà aggiungere gli spinaci sempre ricordandosi di mescolare.

Una volta che gli spinaci risulteranno cotti, bisognerà creare quattro crateri in cui andranno infilate le uova. In questa fase di cottura è consigliato utilizzare un coperchio sulla padella antiaderente.

Spinaci e uova dovranno continuare a cuocere fino a quando gli albumi non saranno pronti ma i tuorli ancora morbidi.

Una volta conclusa la cottura, bisognerà toglierli dal fuoco e conditi con parmigiano reggiano a scaglie. Lasciare raffreddare per qualche minuto prima di servire.

Sarà possibile sostituire l’olio con il burro.

Alternativa al forno

In alternativa, dopo aver fatto cuocere per cinque minuti gli spinaci, mescolando di tanto in tanto, dovranno essere suddivisi in quattro terrine da forno.

Sopra a ogni porzione andrà aperto un uovo e bisognerà cospargere con parmigiano reggiano.

Dopo aver fatto riscaldare il forno a 200 gradi bisognerà infilarci le terrine per circa dieci minuti fino a che l’albume non sarà rappreso.

A fine cottura salare e pepare a gusto.

Ecco descritto, dunque, come cucinare gli spinaci per un pranzo alternativo, veloce e sfizioso. Per altre ricette ecco alcuni consigli.