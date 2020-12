Tra pochi giorni potremo dire addio a quest’anno così particolare e dare il benvenuto a quello nuovo. Ognuno di noi ha la speranza che il 2021 possa essere un anno diverso e migliore, sotto tanti punti di vista. Anche durante gli ultimi giorni di questo 2020, comprese ovviamente le feste natalizie, dovremo convivere con le restrizioni imposte dal governo per limitare i contagi. Se è stato molto difficile in primavera, stare lontani a Natale diventa veramente una sfida. Eppure non abbiamo scelta. Con la speranza che tutto finisca presto, possiamo solamente goderci il Natale con chi possiamo e gustare le ottime ricette che la tradizione regala.

Un pasto costoso

Manca infatti pochissimo a quando ci riuniremo nelle nostre case per celebrare questa ricorrenza magica e attesa. Molti hanno già cominciato a preparare, mentre altri sono ancora indecisi su come completare il proprio menù. Dagli antipasti ai dolci, il mondo dell’internet è pieno di ricette da poter consultare. Il materiale in questo caso infatti non manca di certo.

Anche con pochi invitati però, si rischia di spendere una cifra considerevole per comprare tutti gli alimenti necessari. Per quanto alcune ricette siano gustosissime e invitanti, possono rivelarsi anche molto costose. In questo articolo vogliamo svelare un piatto che, nonostante sia molto buono, richiede pochi euro per poterlo realizzare. Ecco dunque come preparare un secondo piatto economico e semplicissimo ottimo per il pranzo di Natale.

Crostata di carne con provola e limone

Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta gustosa ed economica sono:

carne di maiale;

uova;

pane grattugiato;

provola;

scorza di limone;

mollica di pane;

formaggio grattugiato;

olio d’oliva;

sale e pepe.

Innanzitutto dovremo preparare l’impasto utilizzando tutti gli ingredienti a parte la provola, che aggiungeremo alla fine.

Mettiamo l’impasto ben amalgamato in uno stampo da crostata e passiamo ad infornare.

Dopo venticinque minuti a centonovanta gradi potremo tirare fuori dal forno la nostra crostata.

A questo punto aggiungiamo la provola tagliata a fette, e rimettiamo tutto nel forno per qualche minuto.

Dopodiché, per condire, aggiungiamo ancora della scorza di limone grattugiata.

In pochi semplici passi e spendendo pochi euro, ecco come preparare un secondo piatto economico e semplicissimo ottimo per il pranzo di Natale.