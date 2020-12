Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tavola, anche sotto le feste, carne e pesce incontrano gusto e delizia con il contorno di spinaci al burro che è saporito, veloce e facile da preparare con pochissimi ingredienti di facile reperibilità.

Supponendo di preparare il contorno per tutti e per il pranzo di Natale, servono un chilogrammo di spinaci freschi, 100 grammi di burro, 100 grammi di formaggio parmigiano grattugiato. Nonché due spicchi d’aglio, il sale quanto basta ed abbondanti scaglie di parmigiano per guarnire. Inoltre, per rendere gli spinaci al burro filanti servono 200 grammi di mozzarella tagliata a tocchetti ed un pizzico di noce moscata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come carne e pesce incontrano gusto e delizia con il contorno di spinaci al burro

Passando alla preparazione, gli spinaci freschi, già puliti, si possono intenerire buttandoli per qualche minuto in acqua e sale mandata in ebollizione. Ma, in realtà, la cottura migliore, per gli spinaci freschi, è quella al vapore, giusto per cinque minuti.

Nel frattempo, in una capiente padella antiaderente, si fa sciogliere il burro al fine di far rosolare l’aglio tritato. Per poi aggiungere gli spinaci, amalgamare e lasciare insaporire per qualche minuto a fiamma media. Aggiustando, eventualmente, con il sale, dopo aver assaggiato.

Ancor più gustosi con mozzarella e noce moscata

Un minuto prima di spegnere la fiamma aggiungere il formaggio parmigiano grattugiato per un’ultima mescolata. Per poi servire caldi gli spinaci al burro facendo cadere tante scaglie di formaggio parmigiano su ogni piatto di portata. Ed aggiustare pure con il pepe nero in base ai gusti.

Per spinaci al burro filanti, inoltre, alla ricetta si può aggiungere, in fase di cottura, in padella, abbondante mozzarella tagliata a tocchetti. E pure un pizzico di noce moscata per esaltare ulteriormente il gusto di un contorno che è ideale per i secondi piatti a base di carne o di pesce.