Come hai fatto a non pensarci prima, ecco il trucco fenomenale per non perdere più i bottoni

Perdere i bottoni è un imprevisto domestico fastidioso e molto comune. Ma con un semplice trucco per rinforzare i bottoni è possibile evitare questo spiacevole inconveniente. Vediamo come fare in poche mosse!

Quanto volte ci sarà capitato di perdere un bottone nel bel mezzo di una serata o una riunione in ufficio. Giacche, camicie, cappotti o pantaloni, tutti gli indumenti possono essere vittima di questo inconveniente. A volte dipende dal tipo di cucitura o dal filo utilizzato dal produttore del capo. Altre volte dal continuo utilizzo, abbottonare e sbottonare può far cedere anche il bottone meglio fissato. Invece di stare lì con ago e filo di continuo, ecco come evitare il problema con un solo gesto!

Utilissimo per cardigan, giacche, camicie ma anche cappotti e pantaloni

Questo piccolo trucchetto fai da te si può utilizzare principalmente con i bottoni classici, quelli con due o quattro fori. Si tratta dei bottoni più comuni utilizzati per camicie, giacche, cardigan e anche alcuni pantaloni sartoriali. Per i bottoni foderati o in metallo si può fare ben poco, se non provare a fissarli sulla parte posteriore. Ma non c’è da disperare, proprio come è possibile rimediare ai maglioni infeltriti possiamo anche rinforzare tutti i bottoni. Tutto ciò che ci serve è ago, filo del colore corrispondente e solo dello smalto trasparente!

Il metodo più veloce e utile per fissare e sigillare i bottoni è bloccarli con dello smalto trasparente. Lo smalto è utilissimo per risolvere tantissimi inconvenienti domestici, come ad esempio una calza smagliata. Questo problema è comune proprio come quello dei collant che scivolano sulle cosce. Anche per tenere ben fermi i collant esiste un facile rimedio che dobbiamo assolutamente conoscere. Insomma, con un po’ di ingegno anche il più fastidioso degli inconvenienti è risolvibile in poche mosse.

Prendiamo ago e filo, rinforziamo i bottoni facendo almeno un altro giro di cucitura se notiamo che è lenta. Dopodiché prendiamo il pennellino dello smalto trasparente poco imbevuto e passiamolo sul filo. Cerchiamo di spennellare solo il filo senza toccare la superficie del bottone per evitare che sia visibile. Sui bottoni trasparenti non è un problema, ma su quelli colorati o in legno potrebbe notarsi. Lasciamo asciugare ed ecco qui, il bottone sarà ben fissato e il filo esposto ben sigillato. Per i bottoni foderati o di metallo applichiamolo sul retro, sul filo cucito tra il capo e l’asola del bottone. Non sarà molto stabile, ma almeno avremo un ulteriore rinforzo che ci eviterà di perdere facilmente i bottoni.

Incredibile, come hai fatto a non pensarci prima, ecco il trucco da usare per rinforzare in un attimo i bottoni. A volte basta davvero poco per trovare il rimedio giusto ai problemi più comuni, basta solo un po’ di creatività. Con questo trucco eviteremo di passare continuamente dalla sarta e saremo sempre impeccabili.