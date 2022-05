La primavera è il momento ideale per organizzare al meglio terrazzi e verande per l’estate. Possiamo finalmente ritagliarci quell’angolino rilassante che tanto desideravamo, anche in pochi metri quadri. Ma non significa che dobbiamo per forza spendere tanti soldi. Possiamo arredarlo con materiali riutilizzati e vecchi mobili, ma combinati alla perfezione. Il vintage e il riciclo possono esserci di estremo aiuto. Anche dei vecchi pallet o bancali possono trasformarsi in molto più che fioriere o divanetti. Infatti, per creare un angolo romantico non c’è bisogno di mobili nuovi. Sfruttiamo lo stile shabby chic o quello provenzale, super romantici ma semplici grazie alla diversità degli abbinamenti.

Come creare un’atmosfera romantica sul terrazzo, nella veranda o sotto il pergolato con mobili riciclati e spendendo poco

La cosa principale da fare, però, è scegliere una palette di colori e rispettarla. Non solo il classico bianco gesso, anche mobili in corda o vimini, quindi sui toni tenui del beige, andranno bene. Evitiamo i colori troppo accesi che non si abbinano molto con lo stile romantico.

Uno dei mobili deve essere il punto focale

A prescindere dallo spazio a disposizione, bisogna scegliere intorno a quale mobile costruire tutto l’arredamento. Se vogliamo usare questo spazio per una cena con gli amici o un aperitivo, meglio puntare sul tavolo. Se invece il nostro obiettivo è il relax, allora il punto focale dovrebbe essere il divano. Una volta deciso cosa fare, non ci resta che costruire il resto dell’arredamento intorno. Non esageriamo con i complementi d’arredo e con i mobili, ma puntiamo su quelli essenziali. Facciamo un salto al mercatino dell’usato e rimarremo sorpresi di quante chicche possiamo trovare.

Anche un tavolo grezzo può diventare d’ispirazione provenzale con qualche ritocchino. Basterà carteggiarlo e dipingerlo sui toni del bianco o del tortora. Prendiamo 2 o 4 sedie, a seconda degli spazi, e facciamo lo stesso. Non serve essere precisi, più l’effetto è anticato e un po’ invecchiato e meglio è. Come centrotavola recuperiamo una vecchia damigiana in vetro o una piccola botte tagliata a metà. Posizioniamoci una piantina di lavanda e un paio di candele intorno. Tovagliette americane fatte di corda come sottopiatto ed ecco fatto. Se abbiamo spazio, mettiamo una poltroncina o un divanetto, sempre rispettando la palette.

Per finire pensiamo alle decorazioni

Le vecchie lanterne sono perfette per creare l’atmosfera. Cerchiamole sui toni del bianco, o dipingiamole, e dentro disponiamo varie candele profumate. Completiamo con qualche piantina grassa sparsa qua e là, ma senza esagerare. Quindi, ecco come creare un’atmosfera romantica sul terrazzo, nella veranda ma anche nel balcone. Se abbiamo un pergolato, valutiamo bene come valorizzarlo con la copertura giusta, che siano piante o teli in tessuto. La chiave per uno spazio ben arredato è la semplicità e il minimalismo. Dopo aver pensato all’arredamento, valutiamo anche come preservare la privacy. Difficile mantenere l’atmosfera romantica con gli occhi dei vicini sempre puntati addosso.

Approfondimento

Invece che reti, canniccio e canne di bamboo, ecco 3 bellissime piante per avere più privacy su balconi e terrazzi