In molti curano con amore un piccolo orto in cui vengono coltivati ortaggi e frutti utili per la vita di tutti i giorni. Non tutti, però, sanno che nell’orto oltre alle classiche piante possono diventare protagonisti anche i fiori. Ebbene sì, i fiori sono molto utili non solamente in giardino o sul balcone, ma anche nell’orto. Infatti, abbellire le zone tra una coltivazione e l’altra avrà sia un’utilità estetica che pratica. Da un lato il colore dei fiori abbellirà e renderà molto scenografico l’orto. Dall’altra, invece, sarà un gesto amico dell’ecosistema dal momento che i fiori attireranno moltissimi insetti utili.

Non tutti i fiori sono adatti ad essere coltivati nell’orto, quelli più diffusi sono robusti e necessitano di poche cure per sopravvivere. Il periodo ideale per procedere è l’inizio della primavera nelle regioni più calde, al Nord si potrà cominciare anche una volta venuto meno il freddo. Tra le piante più utili all’interno dell’orto troviamo il tagete e la calendula per tenere lontani fastidiosi parassiti. Mentre la cresta di gallo e la dalia avranno prevalentemente una funzione estetica. In alcuni casi, poi, si potrà completare l’orto con piante aromatiche utili anche per tenere lontani i parassiti.

Per combattere afidi e insetti non solo piante aromatiche ma questi fiori da seminare a maggio nell’orto per proteggere gli ortaggi in modo naturale

Prima di pensare a quali piante mettere a dimora nell’orto si dovrà lavorare accuratamente la terra. Infatti si tratta di fiori che gradiscono essere posti in un luogo soleggiato e in un terreno ben drenato. Evitare i ristagni di acqua quando si andrà a bagnare l’orto è fondamentale per non assistere ad un rapido deperimento dei nostri fiori. Con una zappa o una vanga scavare e smuovere il terriccio prima di sistemare la pianta acquistata precedentemente in un vivaio o prima di procedere alla semina. In seguito bisognerà mantenere umido il terreno per almeno un paio di giorni.

Quali piante scegliere

Tra le piante perfette per accompagnare gli ortaggi troviamo il tagete. Una pianta che con i suoi abbondanti fiori colorati, dall’arancione al rosso, abbellirà il nostro orto. Potrà essere seminato o trapiantato in piena terra a maggio e svolgerà anche una funzione fondamentale per tenere lontani afidi e nematodi. Quindi, per combattere afidi e insetti seminiamo a maggio proprio il tagete.

Un’altra pianta molto utile contro i parassiti nematodi è la calendula con i suoi coloratissimi fiori. Per vederla fiorita nel mese di maggio sarà ottimo procedere a semina settembrina. Tra le piante molto belle che possono colorare l’orto troviamo la dalia con i suoi grandi fiori viola, rossi, azzurri, ma anche di altri colori. La fioritura della dalia avverrà tra l’estate e l’autunno, perfetta per colorare l’orto tutta la stagione calda. La cresta di gallo, invece, necessita di spazi più grandi e produrrà fiori meravigliosi che ricorderanno la cresta di un gallo. La semina in piena terra potrà avvenire ad aprile o maggio mentre il trapianto andrà fatto a maggio.

Approfondimento

Molti sbagliano a seminare prezzemolo e pomodori vicino a questi 2 ortaggi da piantare a marzo nell’orto e in vaso