Maggio è appena cominciato ma l’oroscopo è sempre un passo avanti e ci ha già comunicato chi “sbancherà il casinò” durante questo mese. Ecco, quindi, quali sono i fortunati prescelti da astri e pianeti, con un’amara sorpresa per un segno di terra che dovrà stringere i denti.

In vetta a ogni classifica c’è da tempo l’Ariete, un vero e proprio zio Paperone dei nostri tempi. Infatti, l’oroscopo preannuncia tasche sonanti e grandi ricchezze che dovrebbero arrivare soprattutto dal lavoro. Tuttavia, insieme a lui, a sguazzare in una piscina di soldi e a beneficiare del favore della dea bendata, ci saranno anche altri 3 segni.

Questo terzetto, dimenticato e un po’ maltrattato dall’oroscopo, metterà in atto una vera e propria rinascita, entrando nelle grazie di alcuni importanti pianeti.

Maggio porterà tantissima fortuna a questi 3 segni zodiacali che vivranno una vita da re fino all’estate insieme al ricchissimo Ariete

Da oggi e fino all’inizio dell’estate, che comincerà il 21 giugno 2022, l’Acquario vivrà sorprendenti cambiamenti. Il suo pianeta guida sarà Venere e per questo l’amore sarà alle stelle. Questo periodo da farfalle nello stomaco favorirà sia i single sia le coppie. I cuori solitari finalmente riusciranno a trovare la propria metà, mentre fidanzati, sposi e compagni andranno incontro a tanta felicità e serenità.

Otre a Venere, però, anche il pianeta Mercurio avvolgerà tra le sue braccia tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Grazie al suo appoggio, allora, si potrebbero raggiungere importanti successi professionali.

Un segno di terra

Maggio porterà tantissima fortuna anche al Toro, il segno che più di tutti gli altri vive con i piedi per terra. Nonostante ciò, questo lungo periodo potrebbe essere quello giusto per iniziare a progettare il proprio futuro, concedendosi anche di sognare.

Inoltre, questo sarebbe anche il momento perfetto per iniziare ad agire, trasformando ogni idea, in realtà. La grinta in questo caso non dovrebbe proprio mancare, grazie al pianeta Marte in posizione favorevole.

Un segno d’acqua

Infine, una “vita da re” sarà anche quella dei Pesci. Per questo segno, infatti, si prospetterebbero un susseguirsi di giornate in discesa, senza impedimenti.

Raggiungere gli obiettivi sarà più facile di quanto si possa immaginare e i risultati potrebbero essere ben sopra ogni aspettativa. L’energia per ogni impegno e progetto ce la darà sempre Marte, che spazzerà via ogni sorta di preoccupazione.

