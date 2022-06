Ora che l’estate è iniziata siamo in attesa delle meritate vacanze. Chi è più fortunato non dovrà aspettare il bollente agosto per staccare col lavoro. Qualcun altro, invece, ha deciso di non attendere e approfittare dei weekend per godere di qualche giorno di relax.

Le mete più ambite sono quelle facilmente raggiungibili dalle città principali come Roma, Firenze, Milano, Torino. Con meno di un’ora di viaggio si possono aprire davanti a noi scenari straordinari. Laghi dalle acque cristalline, boschi intatti che nascondono castelli e pievi, poi cammini immersi nella natura e santuari arroccati.

L’Italia offre una ricchezza incredibile non solo di luoghi, ma anche di prodotti tipici, unici e che il visitatore non può perdere. É il caso del pescato dell’Isola di cui parleremo in questo articolo.

A pochi passi da Venezia quest’isola incantata e il borgo di pescatori si raggiungono con il vaporetto dal Lido, ma anche da Chioggia.

Questa sottile lingua di terra si mostra sospesa tra acqua e cielo ed è per questo che è stata ribattezzata l’isola degli amanti. Le sue spiagge sabbiose, il lungomare così come i ristorantini sulla baia sono uno scenario perfetto per le conquiste d’amore.

A pochi passi da Venezia quest’isola incantata nasconde vigne, orti e un borgo marinaro scelto dagli innamorati dove assaporare la vera cucina di pesce

Ci troviamo nell’isola di Pellestrina, un’isola della laguna veneta che pare essersi fermata nel tempo. Qui piccole case colorate si riflettono nell’acqua, attorniate da orti, vigne e giardini fioriti. Potrebbe sembrare la descrizione di un paradiso e forse lo è, in questo luogo dove le donne intessono merletti fuori dalle porte e l’aria profuma di salsedine.

A Pellestrina tutto si visita a piedi o al massimo in autobus. Si arriva a Santa Maria del Mare e passando per pianure verdi di orti e vigne si arriva a Pellestrina, famosa per il merletto e per la festa della Madonna dell’Apparizione, che si festeggia ogni 4 agosto.

In quel giorno il borgo si anima con canti e balli popolari e soprattutto col profumo di pesce grigliato. Pellestrina è famosa anche per la cucina di pesce fresco locale e verace. Da non perdere il pasticcio di pesce e il fritto di calamaretti, e anche le verdure provenienti dagli orti isolani.

Nella stessa settimana si organizza una famosissima regata che raccoglie centinaia di appassionati e curiosi.

Ma quest’isola è anche natura incontaminata. Nel versante sud dell’isola troviamo la riserva naturale Ca’ Roman, attualmente sotto protezione della LIPU, data la grande varietà di uccelli presenti. La spiaggia qui è selvaggia come il bosco che la circonda, ecco perché è il luogo perfetto per scoprire l’habitat lagunare.

Per chi volesse immergersi nella storia del luogo, da non perdere la visita ai murazzi (antiche fortificazioni per la protezione dal mare), alla Batteria Marco Polo e al Museo della Laguna Sud.

