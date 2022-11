5 fantastici elementi essenziali del luppolo con cui potremmo contrastare l’insonnia e come usarlo

In erboristeria quando entriamo sembra di vivere in un Mondo magico. Veniamo sopraffatti dal profumo proveniente forse dai fiori che ci sono all’interno del negozio, ma soprattutto vediamo tanti nomi di cose che neanche conosciamo. Difatti qui troviamo tanti alimenti che potrebbero avere degli ottimi benefici sulla nostra salute. Oggi ci concentriamo su una pianta in particolare, utilizzata anche a scopo alimentare: il luppolo.

Cos’è il luppolo?

Proviene dalla famiglia delle Cannabaceae. I germogli e le foglie più giovani possono essere tranquillamente consumati. Ovviamente bisogna precisare che si possono mangiare se prima vengono cotti. I fiori invece vengono essiccati e sono utilizzati anche come aroma per la birra. In antichità il luppolo veniva utilizzato come rimedio naturale di diversi disturbi. Conosceremo più nel dettaglio quali sono e soprattutto come fa il luppolo ad avere così tanti benefici.

Da cosa è composto

Essendo un alimento molto ricco di azioni benefiche, bisogna aspettarsi una composizione chimica fatta da elementi eccellenti. Difatti i costituenti chimici che lo compongono sono:

flavonoidi;

tannini;

fitoestrogeni;

olio essenziale;

alfa-beta acidi amari.

5 fantastici elementi essenziali del luppolo e quali sarebbero i benefici

Avendo questa composizione non possiamo che classificarlo come un ottimo prodotto. Come ben sappiamo il luppolo è utilizzato nella produzione della birra. Viene utilizzato in medicina anche come una sorta di sedativo.

Quali sono le attività del luppolo?

Abbiamo detto che presenta delle proprietà sedative. Questo è un punto a favore per tutti quei medici che devono andare a placare stati d’ansia avanzati ma non solo. Infatti tra le proprietà del luppolo ci sarebbe quella di calmare l’irrequietezza e l’insonnia. Dunque per chi sta passando un periodo non semplice a livello emotivo, il luppolo potrebbe dare una grande mano. Quando si tratta di queste tematiche ovviamente dobbiamo sentire sempre il parere di un medico esperto e non fare di testa nostra. Sono disturbi molto comuni ma allo stesso tempo vanno seguiti con molta attenzione. Quelli che abbiamo elencato prima sono 5 fantastici elementi essenziali contenuti nel luppolo, ma i benefici non si fermano qui.

Altri benefici

Oltre alle proprietà che abbiamo elencato, avrebbe anche alcune potenzialità come antitumorale. Questa caratteristica è conferita dal fatto che nella sua composizione chimica, sono presenti i fitoestrogeni. Sono state condotte molte ricerche a riguardo, che sono andati proprio a vedere come le cellule tumorali regredivano se veniva assunto il luppolo.

Effetti collaterali

È vero che fa bene, ma è anche vero che come per ogni cosa non dobbiamo esagerare. In questi casi bisogna avere, per usufruire di tutti i benefici, delle quantità adatte alla nostra persona. Questo perché bisogna considerare che ogni corpo è diverso e avrà esigenze diverse. Nel momento in cui si eccede con queste quantità, si potrebbero verificare alcune controindicazioni. L’eccessivo utilizzo del luppolo può causare effetti collaterali portando a vertigini e possono capitare anche reazioni allergiche.

Come prenderlo

Sono diversi i modi in cui somministrarlo. Il più classico è quello sotto forma di tisana. Specialmente per l’insonnia, se bevuto prima di andare a letto, potrebbe andare a conciliare il sonno. Va bene anche per placare il mal di gola e tosse. Possiamo trovare il luppolo anche sotto forma di capsule oppure si possono creare impacchi per la pelle secca e dolori o infiammazioni muscolari.