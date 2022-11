Come ottenere lo SPID dal tabaccaio con questa procedura semplice e veloce

Ormai è diventato praticamente insostituibile lo SPID, lo strumento di identità digitale che tutti i contribuenti italiani utilizzano per l’accesso ai vari servizi delle pubbliche amministrazioni. Lavoratori e pensionati ormai non possono più fare a meno di questo strumento che consente di velocizzare il rapporto che ogni cittadino ha con un ente pubblico. I provider dei servizi SPID sono molti.

Ciò che è diventato più semplice è la procedura per ottenerlo. Anche diversi tabaccai o strutture simili ormai forniscono questo genere di possibilità. In pratica anche senza riconoscimento facciale, è possibile procedere all’inserimento dei dati dal proprio PC e poi tramite codice recarsi a tabaccaio, pagare il corrispettivo dovuto ed ottenere così le credenziali di accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Dal semplice recupero del cedolino della pensione alla presentazione di domande e richieste a varie PA diventa possibile proprio grazie all’identità digitale.

Una valida alternativa allo SPID di Poste Italiane, che resta quello più utilizzato dai contribuenti, è quello di “InfoCert”. Si tratta di un altro provider di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni che consente di avere uno strumento idoneo come identità digitale. Una cosa che viene meno utilizzando questo provider è l’obbligo di riconoscimento facciale o fisico del diretto interessato. Infatti una delle difficoltà maggiori che hanno sempre riscontrato i contribuenti italiani è proprio il riconoscimento, che per molti provider era tramite WEB CAM e tramite farraginose procedure di verifica video tramite documento di riconoscimento. Anche dal tabaccaio oggi è possibile ottenere lo SPID ed il Servizio Pubblico di Identità Digitale diventa davvero alla portata di tutti. Proprio il riconoscimento ha fatto si che lo SPID di Poste Italiane diventasse quello più diffuso, perché possibile farlo direttamente allo sportello degli uffici territoriali dell’Ente . Adesso però non mancano le alternative e come ottenere lo SPID dal tabaccaio diventa una cosa di interesse generalizzato.

L’accesso ai servizi online di oltre 4.000 amministrazioni pubbliche e private è ciò che è possibile fare con lo SPID. Prima di tutto bisogna collegarsi al sito “ infocert.it “. Prima di tutto bisogna creare una email, a nome del titolare dell’identità digitale. Per evitare costose procedure di riconoscimento facciale bisogna scegliere la via del riconoscimento fisico anche presso il tabaccaio. E sarà proprio presso questa attività commerciale che bisognerà recarsi per pagare il corrispettivo e completare la procedura di riconoscimento con tessera sanitaria e carta di identità. Prima però bisogna registrarsi sul sito, inserendo i dati anagrafici del diretto interessato e l’indirizzo email. Sarà tramite email che l’interessato riceverà una mail con il link per procedere alla conferma della richiesta. Dopo aver completato la procedura, un’altra email fornirà al contribuente il codice con cui recarsi al tabaccaio per ottenere lo SPID.