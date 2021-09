Sin dai primi mesi il gioco ricopre un ruolo educativo importantissimo nell’esistenza di un bambino. Grazie al gioco, che favorisce lo sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e sociale, il bimbo è in grado di imparare a conoscere se stesso e il Mondo che lo circonda. È lo strumento per eccellenza attraverso il quale impara a dare un significato ai perché della vita.

Una delle prime forme di apprendimento è proprio il gioco d’imitazione, in cui il piccolo sperimenta incuriosito con l’intenzione di immedesimarsi nelle attività che normalmente svolgono gli adulti. La figura di riferimento del bambino poi è chiamata a sostenere ed incoraggiare questo atteggiamento ludico che contribuisce alla costruzione di una relazione empatica, ad esempio tra genitori e figli, e a promuovere una crescita affettiva sana e positiva.

L’importanza dei giochi di imitazione

Il gioco di imitazione dunque è una forma di adattamento che stimola la creatività e la fantasia, aiuta a sviluppare l’empatia dovendosi mettere nei panni degli altri ed allena la mente a trovare una soluzione a dei problemi. Inoltre insegna a cooperare e collaborare con i propri pari e non, a comprendere che non sempre si può essere al centro dell’attenzione e che esistono dei compromessi.

Oltre a favorire lo sviluppo di nuove competenze, il gioco d’imitazione, proprio perché riproduce le abitudini, i ruoli e i rapporti tra i membri della famiglia, può far comprendere l’ambiente familiare e sociale in cui il bambino è inserito. È il suo strumento di comunicazione più potente: utile per capire le sue emozioni, i suoi disagi e i suoi bisogni.

Come costruire una cucina per bambini realistica con materiali di riciclo per un divertimento assicurato

I giochi di imitazione quindi ripropongono la realtà. Ad esempio, qual è l’attività svolta molto spesso dalla mamma e tanto imitata dai bambini? Sicuramente cucinare! Di seguito ecco come costruire una cucina per bambini realistica con materiali di riciclo per un divertimento assicurato.

Occorrente:

1 Scatola di cartone grande

Tempere e pennelli

Forbici

4 Tappi di bottiglia grandi

4 Vecchi cd

Recipiente di alluminio

Colla e nastro per pacchi

Spago

Carta alluminio

1 dosatore di un detergente

Un pezzo di stoffa per la tendina

Procedimento:

Recuperare una scatola di cartone 80cm larghezza x 50/60 altezza x 40/50 di profondità circa. Sigillare per bene ogni lato con del nastro;

Sul lato destro della parte frontale disegnare e ritagliare lo sportello di un forno, su quello sinistro disegnare e ritagliare un rettangolo lasciando un buco che farà da dispensa;

Ricoprire il lato destro del ripiano superiore con della carta alluminio per creare l’effetto acciaio ed incollare 4 cd per creare i fornelli;

Sul lato sinistro del ripiano superiore ritagliare lo spazio necessario in cui inserire il recipiente di alluminio che farà da lavandino;

Applicare 4 tappi grandi sopra l’apertura del forno come manopole dei fornelli, il dosatore come rubinetto;

Fare dei buchi per applicare dello spago al forno per creare il manico e alla dispensa per poter appendere la tendina;

Colorare tutta la cucina senza diluire il colore per una maggiore copertura, dipingere particolari come il vetro del forno ed accessoriare a piacimento.

Buon divertimento a tutti!