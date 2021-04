A volte basta un po’ di fantasia, un briciolo di praticità e qualche consiglio utile su come creare dei simpatici giochi ed oggetti di riciclo creativo in casa con i bambini. Quando sembra che la pazienza stia per terminare possiamo attuare tecniche di riciclo creativo che oltre ad avere un valore ludico, lanciano un messaggio più profondo.

Utilizzare materiali di recupero che abbiamo in casa fa comprendere ai bimbi l’importanza del riuso, del non sprecare. Possiamo costruire e inventare con le nostre mani tantissimi lavoretti divertenti. Inoltre creeremo un momento di condivisione che sarà impagabile e potremo scoprire altri lati del carattere di nostro figlio o nipote che non conoscevamo.

Ecco qualche idea utile da fare con i bambini a casa, buon divertimento!

Come creare simpatici giochi ed oggetti di riciclo creativo in casa con i bambini: lavoretti realizzati con le bottiglie

Vaso per le piante. Per realizzarlo tagliare la bottiglia di plastica a metà. Con l’aiuto della colla inserire occhi e naso con i tappi. Successivamente si potrà inserire la terra e la pianta prescelta.

Simpatici salvadanai. Mettere la bottiglia per orizzontale e praticare con un’incisione il classico foro per le monete, infine decorare con cartoncini colorati o colori a tempera.

Birilli di bowling, si creano usando semplici bottiglie di plastica riempite di acqua o sabbia e poi colorate.

Portamatita e portapenne, per farli basterà tagliare la bottiglia a metà e rivestirla con tessuto, magari di qualche indumento da buttare, o colorarla.

Contenitori per cassetti e armadi semplici ma funzionali per inserirvi ordinatamente calzini e foulard. Tagliare poco più di mezza bottiglia, con base quadrata, sigillare il bordo con del nastro adesivo colorato, decorare a piacere.

Decorazioni e piccole opere d’arte

Si possono decorare bottiglie e barattoli di vetro o altro materiale con la lana, spalmare la colla nella superficie e poi fare girare attorno il filo di lana o lo spago.

Oppure si possono creare bottiglie di sale colorato, originali e divertenti: mischiare dei gessetti colorati con il sale, magari quando crediamo che vadano buttati, e versare all’interno.

Fiori colorati. Ritagliare il solo fondo della bottiglia, colorare con acrilici o vernice spray e con la colla si potranno infine inserire i vari dettagli (strass, perline, brillantini).