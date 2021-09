Per la cura dei capelli oggi si spendono tantissimi soldi per dei risultati che non sempre soddisfano. Se non si trova il prodotto giusto si resta delusi. Al contrario delle nostre nonne che invece utilizzavano dei prodotti naturali ed efficaci. Allora diciamo stop a capelli stanchi e spenti grazie all’ingrediente naturale per chiome folte e luminose.

La cura dei capelli

I nostri capelli, a differenza di come si pensa in genere, sono molto sensibili e reagiscono quando li trattiamo male. A volte ci si sottopone a coloriture chimiche e a trattamenti che rendono il capello secco e sfibrato. Invece bisognerebbe dare spazio all’utilizzo di prodotti naturali che rispettino di più i capelli.

Non a caso uno dei prodotti più utilizzati è l’olio, che rinforza i capelli sin dai bulbi e dona loro lucentezza. Fra quelli più famosi vi è l’olio di Argan, l’olio di Jojoba e l’olio di lino. Per quelli ricci e crespi è quasi d’obbligo scegliere l’olio di cocco, che ha una caratteristica che lo rende veramente unico.

Stop a capelli stanchi e spenti grazie all’ingrediente naturale per chiome folte e luminose

Potremmo rinforzare l’azione dell’olio, che in genere si usa a capelli asciutti e dopo lo shampoo, con un altro prodotto. Era l’ingrediente amato dalle nostre nonne e utile non solo per i capelli ma anche per la salute. L’aceto di mele infatti sembra che possa aiutare a combattere il colesterolo ed è di aiuto per riequilibrare la flora intestinale, in quanto contiene dei batteri buoni.

Le nonne invece lo utilizzavano volentieri dopo lo shampoo per rendere i capelli più luminosi, morbidi e nutrienti. Infatti l’aceto di mele proviene dalla fermentazione delle mele e contiene diverse sostanze nutrienti. Vitamine, amminoacidi, oligoelementi e altre sostanze attive fanno parte di questo prodotto magnifico. In esso troviamo anche calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio e zinco, tutti elementi molto efficaci per la salute e per i capelli. Ferro e magnesio sono tanto utili, il primo per rinforzare i capelli e il secondo per spingere la loro crescita.

Aceto di mele, come utilizzarlo

L’aceto di mele, rinforzando i capelli e facendoli crescere più lunghi, evita la rottura del capello e anche la formazione delle doppie punte, tipiche del capello debole.

Per utilizzare questo piccolo portento lo diluiamo in acqua. In 1 litro di acqua versiamo 3 cucchiai di aceto di mele, che utilizzeremo sui capelli dopo il risciacquo dallo shampoo.

Lo si lascia agire per qualche minuto e poi si risciacqua di nuovo. I capelli, una volta asciugati, saranno luminosi e forti. Un rimedio antico che non abbandoneremo più.