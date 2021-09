Le mode passano ma alcune attraversano indenni i decenni. Una tra tutte queste tendenze è senza ombra di dubbio quella per i jeans.

I jeans sono un capo versatile che non può mancare nel guardaroba di uomini e donne. I classici blue jeans spesso vengono sostituiti da denim colorato o nero.

Infatti, gli amanti dei jeans vanteranno collezioni ricche di colore e di diversi modelli tra cui quelli che tutte dovrebbero avere per sembrare più magre.

Sul podio tra i colori più apprezzati e diffusi troviamo, sicuramente, quelli neri, sostituti perfetti dei classici pantaloni.

Si tratta di un capo perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero, dal mattino alla sera con un unico paio di jeans.

Tuttavia, uno dei problemi maggiori della tonalità più scura di jeans è legato al fatto che tenderanno a sbiadire dopo alcuni lavaggi.

Esistono, però, dei modi per salvare i jeans dal rovinarsi irrimediabilmente. Bisogna premettere che alcune tipologie di jeans neri, come del fast fashion, tenderanno a scolorirsi più facilmente rispetto a quelli più costosi.

Ecco come lavare i jeans neri per non rovinarli e averli sempre come appena comprati

Per prima cosa bisognerà fare attenzione a come si lavano i jeans in lavatrice. Infatti, uno dei motivi dello scolorimento è proprio legato all’errato lavaggio. Per lavare correttamente questi jeans si consiglia, innanzitutto, di girarli al contrario prima di buttarli nel cestello della lavatrice.

Inoltre bisognerà impostare il programma di lavaggio per capi delicati, in modo da non superare mai i 30 o 40 gradi di temperatura.

I jeans di colore scuro, inoltre, dovranno sempre essere lavati con altri capi del medesimo colore.

I capi chiari, infatti, rischiano di trasferire fastidiosi pallini o pelucchi sui nostri jeans neri.

Esistono, poi, in commercio dei detersivi specifici per capi scuri da scegliere per lavare questa tipologia di jeans.

Come asciugare

Si consiglia di limitare l’utilizzo della centrifuga ed evitare l’asciugatrice. Meglio prediligere una asciugatura all’aria aperta o, comunque, classica. Nel caso in cui si decida di stendere all’aperto, attenzione a non esporre i capi ai raggi diretti del sole. Infatti, si rischia di rovinare i jeans con i raggi solari.

Nel caso in cui i jeans si siano comunque scoloriti si consiglia di utilizzare un prodotto colorante per tessuti. Si potrà acquistare un colorante per tessuti neri al supermercato che, utilizzato, farà tornare i jeans del colore originario.

In ogni caso i jeans neri, rispetto a quelli di colori più chiari, sono meno delicati e si sporcano meno velocemente. Per questo bisognerebbe cercare di lavarli meno frequentemente e, nel caso di macchie, trattare con sapone di Marsiglia la zona e lasciare asciugare. Quindi, ecco come lavare i jeans neri per non rovinarli e averli sempre come appena comprati.