Arriva il caldo ed è il miglior momento per una bella cena a lume di candela vista mare. Per mantenere il mood potremo concludere la nostra serata con un bel film. In particolare, in questa stagione ci sono diversi film a tema estivo, che possono mantenere l’atmosfera romantica.

Grazie alle piattaforme di streaming, è facile poterli guardare in qualsiasi parte del Mondo, anche se siamo in vacanza. Ecco 3 film estivi disponibile su Amazon Prime che ci faranno riscoprire l’amore.

L’amore a tutte le età

Il primo è Le pagine della nostra vita, un film del 2004 tratto dal libro omonimo di Nicholas Sparks. La storia ripercorre i ricordi dell’amore passato di Duke. L’opera inizia con l’anziano, che vive in una casa di riposo, intento a rileggere il suo taccuino ad un altro paziente. Noah, così al tempo si chiamava Duke, lavorava in un’acciaieria e si innamora della ricca Allie, che ricambia. I genitori di lei, però, non approvano la relazione. Noah parte per la Seconda Guerra Mondiale e così sembra finire la loro relazione. Quando torna dal fronte, però, scopre che il loro sentimento è ancora presente. Il film ha vinto diversi premi importanti ed è diventato molto popolare nel suo genere. Davvero una storia d’amore imperdibile.

Anche Moonrise Kingdom è davvero un’opera che merita di essere vista. Il film, uscito nel 2012, è ambientato nell’estate del 1965. Due dodicenni si innamorano e pianificano una fuga che li porterà nella natura selvaggia. La comunità si precipita a cercarli, mentre una spaventosa tempesta si prepara a sconvolgere la pace della piccola isola. Una commedia romantica con un finale felice, perfetta per una serata tranquilla.

3 film estivi disponibili su Amazon Prime perfetti per una serata romantica dopo una cena a lume di candela

Infine troviamo Mamma Mia!, la trasposizione cinematografica del musical omonimo. Basato sulle canzoni del gruppo ABBA, il film segue la storia di Sophie, che si sta preparando al proprio matrimonio. Dopo aver trovato il diario segreto della madre, Donna, invita di nascosto tre uomini al matrimonio. Infatti, la madre di Sophie non sa quale dei tre è il padre della ragazza e questa sarà l’occasione perfetta per scoprirlo. Una commedia dallo sfondo musicale che ci farà ballare e innamorare.

I film romantici sono perfetti per una serata rilassante in compagnia del proprio partner. Un modo perfetto per mantenere il romanticismo anche dopo cena. Con queste scelte, sapremo cosa guardare senza doverci spostare dal divano.

Lettura consigliata

4 romanzi storici da leggere in vacanza al mare o in montagna che ci faranno viaggiare nel tempo