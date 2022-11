Come coprire le macchie scure di sole, ormoni ed invecchiamento scegliendo il correttore giusto

Una macchia scura dovuta all’età che avanza è apparsa improvvisamente sul viso. O uno xantelasma palpebrale ha fatto la sua comparsa precocemente sopra ad un occhio. E anche se agli occhi di un estraneo sono piccoli difetti che non si notano, quando ci si guarda allo specchio si vedono solo quelli. Ci si dispera nel tentativo di coprirli rischiando, però, solo di metterli maggiormente in risalto. E allora come fare a far tornare il viso, grazie al trucco, perfetto? Esistono i correttori, certamente. Ma non tutti sono utili per ogni tipo di macchia. Come coprire le macchie scure di sole, ormoni e pelle che invecchia? Scopriamolo.

Le macchie scure molto spesso dipendono dal sole

Quando ci si espone troppo al sole e senza protezione si è soggetti alla comparsa di macchie scure sul viso. Ma possono essere causate anche da sbalzi ormonali o dall’invecchiamento naturale della pelle. Che si accetta sempre piuttosto malvolentieri.

Anche se si decide di intervenire con percorsi per far sparire le macchie definitivamente, si tratta di trattamenti molto lunghi. E non sempre efficaci al 100%. Nel frattempo quello che si può fare è nascondere le odiose macchie con il trucco. Ma quale? Per le macchie scure i colori più indicati sono quelli che rientrano nella scala del beige e del pescato. Poiché vanno a neutralizzare lo scuro della pelle riportandola ad un colore neutro.

Poi ovviamente questo serve solo come base del trucco che andrà rifinito con fondotinta e cipria per avere una pelle perfetta.

Come scegliere il giusto correttore

La regola d’oro da seguire è quella dei colori complementari: per rendere il colore del viso omogeneo bisogna agire sulla macchia scura con un colore che la contrasti. E solitamente questo colore vira dal giallo all’arancione in base alla tonalità stessa della pelle.

Ovviamente il correttore in questione andrà applicato solo sulle macchie brune, mentre sulle altre imperfezioni si continuerà ad applicare il solito correttore. La magia, poi, la farà il fondotinta.

Come coprire le macchie scure di sole, ormoni e pelle invecchiata con il make-up perfetto

Una volta coperte le macchie scure con il correttore complementare, la magia dovrà farla l’applicazione del fondotinta. In questa fase bisogna fare molta attenzione perché bisognerà applicarlo picchiettando con il blender. Non usando il pennello perché in questo caso si potrebbe portare via il correttore applicato a copertura delle macchie scure.

Una volta steso, picchiettando, il fondotinta su tutto il viso, si potrà procedere al solito make-up. E se si vuole sviare l’attenzione dalle macchie in questione è bene accentuare magari il trucco di occhi o bocca per concentrare lo sguardo su queste parti del viso.