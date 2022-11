3 rimedi naturali per fissare a lungo il make up sul viso senza scioglierlo

A volte dopo aver fatto il make up, si osserva il viso allo specchio per vedere se il risultato è soddisfacente. Si sa però che se il trucco deve restare a lungo sul viso, ci vuole un aiuto affinché tenga la sua forma originale. Ecco allora la necessità di dover fissare il make up, semmai con rimedi naturali.

Il classico fissatore da trucco

Intanto bisogna anche saper fare il make up, se si soffre di acne. Ci sono poi dei make up che rendono magnetici gli occhi, ottimi per delle feste o per degli incontri accattivanti.

In ogni caso, se il trucco dovesse durare solo il tempo di una mattinata o di una sera, la sua tenuta non è compromessa. Ma a volte le esigenze richiedono dei tempi più lunghi. Si esce da casa al mattino e si rientra la sera. Non si ha nemmeno il tempo di riprenderlo, dopo la pausa pranzo. In questo caso, utilizzare il fissatore da trucco è meglio. Ve ne sono in commercio diversi e di prezzo variabile.

Preparare la pelle al trucco

Tuttavia bisogna anche preparare la pelle a trucco. Facciamo allora una corretta detersione del viso. Poi passiamo dei cubetti di ghiaccio messi in un fazzoletto. Una passata veloce, senza insistere, che serve a chiudere i pori della pelle e fissare meglio il trucco.

3 rimedi naturali per fissare a lungo il make up tra cui il deodorante

Ma come fare se non si volesse utilizzare un fissatore chimico dopo il trucco? Ebbene esistono dei rimedi naturali che possono essere d’aiuto. Pochi anni fa era di moda l’utilizzo del deodorante come fissatore. Sembra che funzioni, a patto che si acquistino quei deodoranti di buona qualità e soprattutto completamente biologici.

Meglio ancora se contengono dei principi naturali quali l’Aloe vera. Questa pianta ha una potere rigenerativo per la pelle ed elimina anche piccoli inestetismi. Aiutano a cicatrizzare i brufoli in via di guarigione. Si utilizza alla stregua del fissatore, con una certa attenzione per gli occhi.

Acqua termale fredda

Un altro rimedio, che si può utilizzare, è l’acqua termale. Contiene diversi principi nutritivi, che hanno anche la capacità di fissare il trucco. La cosa migliore però è utilizzarla fredda e in questo caso meglio metterla in frigo. Il freddo infatti chiude i pori della pelle e compatta il trucco. Affinché abbia un effetto migliore meglio spruzzare a circa 20 cm dal volto. In questo modo dovrebbero non formarsi quelle goccioline che potrebbero sciogliere il trucco.

L’acqua termale va utilizzata come se fosse uno spray. Per questo motivo, una volta presa dal frigo, si versa in un vaporizzatore. In questo modo si nebulizza bene, evitando la formazione di gocce. Bisogna evitare di spruzzarne molta, prima di tutto. In secondo luogo evitare di asciugare l’acqua con dei batuffoli di cotone. La cosa migliore sarebbe lasciarla evaporare da sola. In questo modo la sua azione fissante sarebbe ancora più forte.

Acqua frizzante, un rimedio piuttosto estivo

Tra i 3 rimedi naturali per fissare a lungo il make up vi è un sistema, più o meno simile al precedente. Prevede l’utilizzo dell’acqua frizzante. Anche questo è un rimedio naturale, che ha un buon potere fissante. Si tratta di vaporizzare l’acqua che ha le bollicine. Possibilmente non un’acqua già utilizzata, ma un’acqua nuova che si è appena aperta.

Anche per l’acqua frizzante valgono i consigli dell’acqua termale, sopra riportati. Per accelerare l’evaporazione dell’acqua, si potrebbe utilizzare il getto freddo oppure leggermente tiepido di un phon. Durante il periodo estivo, non ci sarebbe nessun problema a far asciugare l’acqua sul volto. Ma durante quello invernale forse non sarebbe la soluzione migliore, a meno che la casa non sia ben riscaldata.