Come mettere correttore e fondotinta senza errori per un viso subito più giovane

Il fondotinta è uno di quei prodotti make-up senza i quali non sapremmo proprio da che parte cominciare la beauty routine. Lo snobbiamo un po’ in estate, è vero, ma non appena l’abbronzatura svanisce lo richiamiamo immediatamente all’ordine per vantare un viso liscio e levigato.

Peraltro, grazie alla sua formulazione cremosa, è facilissimo da applicare e non necessita di particolari attenzioni. O forse così si tende a pensare. In effetti, in realtà, anche il nostro più grande alleato può farci cadere in errore.

Ecco quindi come mettere correttore e fondotinta senza errori per creare una base viso luminosa e antietà.

Gli errori più comuni

Il rischio di sbagliare è in agguato già in fase di scelta del prodotto: ricordiamoci sempre di tenere conto del sottotono della nostra carnagione. Se così non fosse, torneremmo a casa con una crema magari troppo scura che, una volta stesa, creerebbe quel fastidioso effetto di stacco dal collo.

Secondariamente, è bene tenere a mente che, nonostante i moderni fondotinta siano ricchi di formulazioni vitaminiche e quant’altro, non sostituiscono la skincare. Passaggio obbligato è dunque una corretta pulizia del viso, con benefici non solo sulla pelle, ma anche sulla resa del successivo make-up.

Il secondo step che dovrebbe precedere l’applicazione del fondotinta è poi il primer, che già assolve a più funzioni: correttiva, levigante, illuminante.

Come mettere correttore e fondotinta senza errori per una base viso perfetta

Facciamo adesso un po’ di chiarezza sull’altra metà della mela: il correttore. Va messo prima o dopo il fondotinta? Risposta: quello per correggere eventuali rossori del volto precede la crema, mentre quelli illuminanti o per coprire occhiaie scure e profonde vengono dopo.

Attenzione poi allo stacco di colore rispetto al collo di cui accennavamo in partenza. Per evitarlo sfumiamo il fondotinta con la spugnetta o il pennello ancora sporchi sul collo, ma anche sulle orecchie per dare maggiore uniformità.

A tal proposito, per quanto riguarda gli strumenti d’applicazione, ricordiamo che per un effetto naturale è consigliata anzitutto una spugnetta morbida e umida. Chi invece preferisce un effetto più coprente dovrebbe puntare sul pennello a lingua di gatto, sfumando il prodotto dal centro del viso verso l’esterno.

E se si sbaglia?

Ricordiamo infine che è possibile rimediare senza troppi problemi ad eventuali errori in fase di applicazione, senza dover rifare tutto daccapo.

Basta infatti inumidire una spugnetta e picchiettarla sul viso per compattare il prodotto e sfumarlo meglio di quanto fatto in precedenza.

In alternativa, la stessa funzione è svolta anche dalla cipria che, oltre a correggere, fissa la nostra base make-up per farla durare tutto il giorno.

