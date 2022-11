Sono 3 i segni zodiacali tra i più spendaccioni e quelli che non sanno gestire i propri soldi

Per alcuni segni zodiacali la gestione del denaro non è proprio cose semplicissima. Perché purtroppo, anche se non si direbbe, il quadro astrale influenza anche le nostre abitudini finanziarie. E il come si spendono i propri soldi. C’è chi è più parsimonioso come le formiche e mette da parte per i periodi di magra. E c’è chi, invece, come la cicala, preferisce spendere tutto quello che ha senza pensare al futuro. E se due persone con tendenze finanziarie opposte si legano non può che esserci una gran confusione. Con uno che deve sempre tenere sotto controllo le spese dell’altro. Tra i 12 sono 3 i segni zodiacali tra i più spendaccioni, vediamo quali sono.

Il segno peggiore è l’Ariete

Il più spendaccione in assoluto sembrerebbe essere l’Ariete. Molte delle persone che ricadono in questo segno dello zodiaco sembrano avere un problema con i soldi e col gestire il proprio profilo finanziario. Solitamente vivono da uno stipendio all’altro senza mettere via nulla, senza mai pensare ad un’emergenza. O a una necessità improvvisa.

L’Ariete è un segno che ama godersi la vita in pieno ed in tutte le sue sfaccettature. Per lui il denaro è fatto per essere usato e non per essere messo da parte. Ricordiamo, infatti, che abbiamo a che fare con un segno impulsivo che medita molto poco. Anche nell’usare la carta di credito, purtroppo.

Ovviamente, e va specificato, non il 100% delle persone del segno dell’Ariete sono così, ma la maggior parte sì. Un sondaggio stima che si tratti del 61%.

Altri spendaccioni sono quelli della Bilancia

Anche la Bilancia è un segno che ha difficoltà a gestire i propri soldi e a mettere in pratica un piano finanziario. Anzi, le persone della Bilancia nella maggior parte dei casi vivono al di sopra delle proprie possibilità. E questo, ovviamente, le porta a spendere anche più di quel che potrebbero. Un Bilancia, se vede una cosa che desidera o che gli piace, non esita a comprarla. Senza meditare se la spesa se la possa permettere o meno.

Si tratta di un segno zodiacale che nella maggior parte dei casi vive con il conto corrente in rosso. Ma come detto in precedenza esistono anche delle eccezioni, visto che in base al sondaggio già citato solo il 56% degli appartenenti a questo segno rientra negli spendaccioni.

Sono 3 i segni zodiacali tra i più spendaccioni, ecco l’ultimo

Il terzo segno zodiacale dalle mani bucate è il Cancro, segno famoso per non esser affatto responsabile per i propri soldi. I nati sotto questo segno sono famosi, infatti, per essere incapaci di resistere a qualsiasi tentazione. E proprio per questo motivo riescono a risparmiare pochissima parte del proprio stipendio.

Ma anche in questo caso è utile ribadire che non tutti i nati sotto questo segno rientrano in questa descrizione. Ma solo il 52%, in base al già citato sondaggio.