Come coprire i capillari visibili sulle gambe in meno di 5 minuti

Molte persone non mettono più le gonne per colpa dei capillari rotti ed evidenti, presenti sulle proprie gambe. Si tratta di un inconveniente, purtroppo, molto diffuso, che può creare disagio o imbarazzo.

Ciò potrebbe privarci della voglia di indossare liberamente i nostri vestiti preferiti, le gonne o i pantaloncini corti. In sostanza, la fragilità capillare è un fenomeno che riguarda soprattutto i vasi sanguigni più piccoli.

In questi casi, questi minuscoli dotti potrebbero rompersi, risultando visibili dall’esterno, o causando lividi di colore rossastro o violaceo.

Essendo un inconveniente piuttosto fastidioso, sarebbe bene cercare di prevenirlo, ad esempio indossando delle calze elastiche. Quando la situazione è già avanzata, invece, si potrebbe agire sul problema effettuando le cosiddette sclerosanti.

Questi sono trattamenti che consentirebbero di ridurre sensibilmente gli inestetismi degli arti inferiori.

Se, però, dovessimo aver bisogno di un metodo d’urto per camuffare i capillari sulle gambe, potremmo utilizzare i seguenti prodotti.

Come coprire i capillari visibili sulle cosce, polpacci e caviglie

Così come sono utili per nascondere brufoli e macchie sulla pelle, allo stesso modo in questo caso potrebbero aiutarci dei cosmetici. Stiamo parlando del fondotinta e dei correttori spray.

Com’è facilmente intuibile, si tratta di rimedi che danno risultati immediati, ma che durano poco tempo. Poniamo, quindi, il caso di voler coprire i nostri capillari con queste tecniche facili e fai da te.

Quali prodotti dovremo utilizzare? Ecco i migliori.

Fondotinta coprente per le gambe

Esistono diversi tipi di fondotinta e correttori, che si differenziano per caratteristiche e risultati. Alcuni sono perfetti per illuminare lo sguardo e nascondere le occhiaie scure, e altri sono ottimi per altri scopi.

Per coprire le macchie sulle gambe, potremo scegliere tra 2 tipi di correttore: fluido o compatto.

Il primo è più leggero, ed è adatto per chi non ha macchie particolarmente evidenti da mascherare.

Per coprire, invece, i segni più evidenti, sarà meglio scegliere un correttore compatto, ad alta coprenza. Questo prodotto garantirà una lunga tenuta, e un risultato ancora più omogeneo.

Correttore spray e creme colorate

In alternativa, potremo utilizzare anche i correttori spray, un’incredibile innovazione in campo estetico. Questi prodotti sono ancora più comodi da utilizzare. Infatti, basterà semplicemente spruzzarli sulla parte di pelle da “truccare”, e il gioco è fatto. Sembrerà di avere delle vere e proprie collant, e le nostre gambe appariranno belle e senza imperfezioni.

Altrimenti un’altra ottima soluzione è la crema colorata. In questo caso, così come accade per i correttori, dovremo fare attenzione a stendere bene il prodotto, per evitare macchie o discromie.

Ecco come coprire i capillari visibili sulle gambe, con questi strumenti da portare sempre in borsetta.

