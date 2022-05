Il cambio di stagione può segnare un momento di passaggio difficile per il nostro corpo. Temperature più alte e più ore di luce pongono il fisico sotto stress. In primavera si sente parlare spesso di persone che soffrono di insonnia, mal di testa, stanchezza cronica. L’insieme di questi disturbi definisce una patologia stagionale che prende il nome di Seasonal Affective Disorder.

Così battezzata nel 1984, riunisce tutti i disturbi che seguono il cambiamento di stagione o quello climatico. Ma oltre a sbalzi d’umore, emicrania e desiderio di carboidrati, l’arrivo della primavera è segnato da altri disturbi fisici. Uno di questi è una caduta di capelli maggiore rispetto ad altri momenti dell’anno.

Ciò può accadere per fattori di tipo ormonale, alimentare ed emotivi. Purtroppo, esiste una patologia connessa a questa sintomatologia di cui parleremo nell’articolo. Quindi, vediamo come contrastare capelli stressati e caduta abbondante grazie a un rimedio naturale. Questo mira a rinforzare la cute, liberandola da sostanze inquinanti e proteggendo i capelli dai raggi solari estivi. Dopo poche somministrazioni vedremo immediatamente un miglioramento. La caduta diminuirà sensibilmente e la chioma si mostrerà lucente e nutrita.

Come contrastare capelli stressati e caduta abbondante di ciuffi e fortificarli con un rimedio naturale, ma attenzione a questi segnali allarmanti

Che i capelli cadano è un avvenimento normalissimo. Il problema nasce quando questo fenomeno diventa eccessivo, fino alla perdita di interi ciuffi. Le ragioni che potrebbero causare la perdita di capelli sono molte. Le cause più comuni, però, si riconducono tutte a una mancanza di vitamine, ferro e sali minerali fondamentali per questa zona del corpo. Ecco perché, per fermare la caduta, è necessario ricostituire questi nutrienti. Solo questo permetterà di ridare splendore e forza alla cute.

Un rimedio esterno che pare garantire grande efficacia sono gli impacchi di equiseto. L’estratto di questa pianta è ricchissimo di sali minerali e agisce beneficamente su denti, unghie, capelli e ossa. La polvere di equiseto è facilmente acquistabile in erboristeria o farmacie ben fornite. Servirà per creare un impacco che possa nutrire a fondo il tessuto capillare, rallentando la caduta e stimolando la crescita dei capelli.

Dovremo sciogliere 2-3 cucchiai di polvere di equiseto in acqua bollente affinché si crei un liquido denso. Questo andrà lasciato raffreddare per un’ora e poi filtrato. Il liquido ottenuto dovrà essere usato come ultimo risciacquo dopo lo shampoo.

Quando dobbiamo preoccuparci

La perdita eccessiva di capelli (più di 70 capelli circa al giorno) per un tempo prolungato deve farci preoccupare. Infatti, grazie a uno specialista potremo verificare che non si tratti di alopecia, una patologia che comporta la diminuzione dei follicoli piliferi della testa. Le cause possono essere nutrizionali, psicologiche, farmacologiche e ormonali e i trattamenti dipendono dalla diagnosi del medico.

