Perdere i capelli è una cosa normale. Ogni giorno perdiamo tra i 50 e i 100 capelli, con un aumento nel periodo autunnale. Questo non significa esser condannati alla calvizie. Infatti, la caduta giornaliera che rientra nei numeri detti prima è fisiologica.

Essa diventa problematica quando si superano i 100 capelli al dì. I numeri parlano del 40% di donne e del 70% di uomini che manifestano la perdita di capelli. Questo può voler dire molte cose: cattiva salute della persona, periodo di stress e stanchezza, problematiche ormonali, altre patologie o ereditarietà.

Quando la forte caduta di capelli si protrae per più di un mese, è bene rivolgersi a uno specialista. Ma se l’organismo mostra carenze, ecco un modo naturale e senza controindicazioni per aiutarlo concretamente e riattivare la crescita dei capelli. Combattiamo una volta per tutte calvizie e caduta dei capelli con questo metodo naturale efficace.

Perché cadono i capelli

Ancora oggi non è stata identificata una causa unica per la calvizie. Si dice che venga ereditata per via patrilineare, ma nemmeno questo è assolutamente vero. Spesso la caduta dei capelli è connessa a problemi ormonali.

Per esempio, carenza di ormoni tiroidei, oppure dell’ormone GH (fattore della crescita). Ancora, un’anormale caduta di capelli si può verificare in menopausa, in presenza di policisti ovarica o tumori. Per gli uomini il fattore determinante sarebbero gli ormoni androgeni.

Numerosi medicinali sono utilizzati per coloro che mostrano calvizie anche in età giovanile. Questi mostrano risultati di varia più o meno consistenti. Ciò che si può dire, però, è che dovrebbero essere assunti tutta la vita. Ma c’è una novità sul fronte della ricerca contro la caduta di capelli.

È stato dimostrato scientificamente che mettersi a testa sotto per alcuni minuti almeno una volta al giorno rafforza il cuoio capelluto. Quindi è vero che fare la verticale stimola il flusso sanguigno della testa.

Purtroppo, però, non aiuta a far ricrescere i capelli. Infatti, abbiamo visto che le cause della calvizie sono per lo più ormonali o dovute a carenze dell’organismo. Quindi stando a testa in giù otterremo una buona ossigenazione del cuoio capelluto, ma i capelli non ricresceranno.

Ebbene, il segreto per contrastare la caduta dei capelli si trova nel tuorlo d’uovo. È uno studio giapponese ad affermarlo. Secondo la pubblicazione avvenuta nel “Journal od Medicinal food”, il tuorlo d’uovo sarebbe provvisto di una sostanza (Hgp – Hair grow peptide).

Questa aiuterebbe a stimolare la crescita di nuovi capelli e quindi contrasterebbe l’alopecia. In più, fare impacchi di tuorlo d’uovo sui capelli pare non avere controindicazioni. Pertanto tentar non nuoce.

