Per essere sempre aggiornati su come curare, abbellire o arredare il giardino basterebbe scaricare queste app gratis

Una cosa è certa: non si finisce mai di imparare e questo vale un po’ per diversi ambiti, anche molto semplicemente in quelli della quotidianità. Basti pensare a tutti quei trucchetti che ci agevolano nelle pulizie di casa, regalandoci risultati insperati, difficili da raggiungere.

Per esempio, pochi sanno davvero come pulire e lucidare un parquet o un pavimento in marmo o, ancora, pulire i vetri senza lasciare aloni.

Ad alcuni potrebbero sembrare delle piccolezze superficiali, ma non c’è dubbio che una casa ben pulita acquisisca nuova luce e bellezza.

Di diverso tipo sono poi gli escamotage in cucina, che ci permettono di accelerare le tempistiche di preparazione di un piatto o di migliorarlo.

Ugualmente sorprendenti sono gli espedienti che riguardano il giardinaggio, che spaziano dalla lotta a insetti ed erbacce fino a farci conoscere nuove specie di piante.

Ebbene, rispetto a quest’ultimo punto, è interessante sapere che per essere sempre aggiornati su come curare, abbellire o arredare il giardino esistono alcune app gratuite.

Facilissime da scaricare, risultano utili sia a chi muove i primi passi in questo hobby che per rispondere ai quesiti dei più esperti; scopriamole insieme.

Cominciamo con Grow Your Own, l’app che dà consigli su come piantare, curare e coltivare alberi da frutto, verdure e anche erbe aromatiche.

Ancora più approfondita l’analisi di My Soil, che riuscirebbe a determinare la tipologia di terreno preso in considerazione per capire a quali colture sarebbe adatto.

Un vero scrigno ricco di preziosi suggerimenti, soprattutto per i principianti che vogliono abbracciare il giardinaggio, ma temono di sbagliare.

Smartplant, invece, presenta l’ulteriore vantaggio di poter chattare con esperti del settore una volta deciso l’assetto del giardino o del terrazzo.

Passiamo però ora alle app che suggeriscono come rinnovare il giardino, magari attraverso piccoli lavoretti o elementi di design, come ad esempio IScape.

Sarebbe sufficiente caricare una foto del proprio giardino per avere un riscontro su eventuali imperfezioni o aspetti da migliorare.

Ancora più evolute da questo punto di vista, ma sempre facili da usare, sono le app Home Outside e Home Design 3D Outdoor & Garden.

La seconda, in particolare, sfrutta la realtà aumentata per dare un’idea di come apparirebbe il giardino in base alle nostre preferenze su mobili e sculture.

