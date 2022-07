Quante volte lasciamo marcire l’insalata nel frigo e finiamo col buttarla via? Purtroppo capita molto spesso. Ma possiamo dire basta a questo spreco alimentare con un trucco davvero semplice. Il bello è che funziona per la lattuga iceberg, per gli spinaci, per la rucola e tante altre verdure a foglia verde. Scopriamo come fare.

Tutto il necessario per mantenere fresca e croccante l’insalata per settimane

Solitamente comprare un cespo di insalata è più conveniente che acquistare quella in busta. Si tratta inoltre di una scelta amica dell’ambiente, perché permette di evitare le confezioni di plastica. Tuttavia c’è anche uno svantaggio: spesso si fa fatica a regolarsi con le quantità. Così la scarola, la lattuga o la riccia avanzate finiscono nella pattumiera. Certo, possiamo evitare tutto questo conservando l’insalata in frigo. Ma anche tale opzione non sempre funziona. L’insalata, infatti, tende a diventare floscia o a marcire proprio a causa dell’ambiente umido del frigorifero. Dunque non c’è soluzione? In realtà sì, grazie a un geniale rimedio della nonna.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un vasetto di vetro o un contenitore di plastica, oltre a della carta assorbente da cucina. Quest’ultima può essere sostituita con uno strofinaccio pulito. Tuttavia, se si opta per il panno, è meglio che sia lavato con detergenti neutri e privi di profumi. Un’ottima soluzione potrebbe essere lavare lo strofinaccio solamente con dell’aceto, che peraltro è utilissimo per eliminare i cattivi odori. Una volta raccolto il necessario, vediamo come procedere.

Come conservare a lungo in frigo iceberg, spinaci e altra insalata già lavata grazie al rimedio della nonna

Solitamente l’insalata non si conserva per più di una settimana in frigo. Se poi decidiamo di lavarla e tagliarla, dobbiamo aspettarci che duri ancora meno. Eppure sarebbe così comodo averla già pronta all’uso! Fortunatamente è possibile grazie a un metodo semplice. Grazie a questo trucchetto l’insalata rimane fresca e croccante fino a due settimane, o anche più. Iniziamo dunque col tagliare l’insalata, lavare accuratamente le foglie e asciugarle con un’apposita centrifuga. Attenzione, però: questo primo passaggio vale solo per la lattuga, l’indivia, il radicchio e simili. Se abbiamo a che fare con spinaci, crescione, rucola o altre foglie delicate, è meglio evitare di lavarle prima di riporle in frigo.

Il secondo passaggio è mettere l’insalata nel contenitore di vetro o di plastica, senza pressarla troppo. Poi appoggiare lo strofinaccio piegato o i fogli di carta assorbente sopra l’insalata, chiudere con il coperchio e mettere il tutto in frigo. Il panno o la carta assorbiranno l’umidità, facendo in modo che l’insalata rimanga fresca. Bisogna tuttavia cambiare lo strofinaccio o i fogli di carta assorbente ogni tre giorni, oppure quando diventano troppo bagnati. Ecco come conservare a lungo in frigo iceberg e altre verdure simili. Se invece vogliamo far durare l’insalata in busta, il trucco è soffiare nel sacchetto.

