La cucina italiana è rinomata in tutto il Mondo. Ciò che contraddistingue i nostri piatti tradizionali è soprattutto la qualità degli ingredienti.

Ristoranti a parte, nelle nostre famiglie riunirsi specialmente la domenica vuol dire stare insieme e condividere un pasto. Soprattutto a pranzo trionfa la pasta al forno, ma anche le lasagne al ragù sono ottime.

Un altro classico sono le melanzane alla parmigiana. Nella ricetta più eseguita questo ortaggio molto amato si frigge in padella nell’olio caldo. Ci sono diverse versioni regionali della parmigiana. In una calabrese, ad esempio, ai soliti ingredienti vanno aggiunti ‘nduja e cipolla di Tropea. Per una variante siciliana potremmo usare il Caciocavallo Ragusano e qualche cappero di Pantelleria.

A volte vogliamo stare attenti alla linea senza rinunciare al gusto. In questo caso vediamo come fare melanzane alla parmigiana non fritte con i seguenti ingredienti:

800 g di melanzane;

400 g di fior di latte;

750 ml di passata di pomodoro;

50 g di Parmigiano o Grana;

basilico;

uno spicchio d’aglio;

maggiorana;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Ecco come eseguire la ricetta

Lavare le melanzane e tagliarle a fette poco spesse. Disporle adesso su una teglia coperta con carta forno. In una ciotolina mescolare un po’ di olio, un pizzico di sale e di maggiorana. Ora spennellare le melanzane e cuocerle in forno a 190 gradi per circa 25 minuti. Meglio controllare la cottura un po’ prima dello scadere del tempo.

Nel frattempo, in una pentola versare dell’olio e uno spicchio d’aglio schiacciato. Appena si colora, toglierlo e versare la passata di pomodoro e un pizzico di sale. Verso la fine della cottura aggiungere qualche fogliolina di basilico e mescolare. Adesso si può tagliare la mozzarella fior di latte a cubetti e metterla da parte.

Come fare melanzane alla parmigiana non fritte ma grigliate e al forno e quale vino abbinare

Per comporre la parmigiana, distribuire un mestolo di sugo sul fondo di una teglia o una pirofila. Sistemare le fette di melanzana, coprire ogni strato con del sugo, del basilico, mozzarella e del Parmigiano. Sulla superficie distribuire il sugo rimasto e il formaggio, terminando con un filo d’olio. Cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per 20 minuti. Alla fine sfornare e mangiare la parmigiana appena tiepida.

Per quanto riguarda l’abbinamento con il vino, si potrebbe scegliere quello adatto al piatto tra un buon rosso fresco e un rosato. Questi vini, infatti, mitigherebbero una certa grassezza del piatto esaltandone il gusto. Gli esperti consiglierebbero, quindi, un Nero d’Avola, un Cerasuolo di Vittoria o un Merlot. Andrebbero bene anche un Cerasuolo d’Abruzzo o un Aglianico rosato.

