Sembra assurdo, ma i limoni possono durare fino a tre mesi in frigorifero. Anche più a lungo se scegliamo di conservarli in freezer! Lo stesso discorso vale per il lime. Bisogna però conoscere i trucchi giusti per conservare gli agrumi: eccone tre.

Quanto durano i limoni fuori dal frigorifero

Dei limoni non si butta via nulla: tutti sanno che la scorza e la polpa sono commestibili, ma anche la parte bianca avrebbe dei benefici importanti per la salute. È però difficile consumare un intero sacchetto di limoni in poco tempo. Allora, come è possibile conservare i limoni interi a lungo?

Innanzitutto bisogna sapere che fuori dal frigo i limoni durano più o meno una settimana, lontani da fonti di luce o calore. Non va bene nemmeno l’umidità, che fa ammuffire gli agrumi. Bisogna dunque scegliere un luogo fresco e ventilato.

In alternativa, si può guadagnare un po’ di tempo stipando i limoni nell’apposito cassetto del frigorifero. In questo caso però si rischia di farli seccare e raggrinzire. Per fortuna esistono dei trucchi per evitare il problema.

3 rimedi per conservare a lungo limoni e agrumi interi in frigo o freezer e farli durare per mesi

Il primo suggerimento per conservare i limoni in frigorifero è metterli in un sacchetto sottovuoto. Chi ha in casa l’apposita macchinetta parte avvantaggiato, ma ci si può anche arrangiare. Ecco come:

mettere i limoni in un sacchetto con chiusura ermetica; infilare una cannuccia in una delle due estremità della bustina; chiudere la zip del sacchetto fino a raggiungere la cannuccia; succhiare fuori l’aria con l’aiuto della cannuccia stessa; schiacciare la cannuccia con le dita in modo da non far entrare l’aria; sfilare rapidamente la cannuccia e chiudere il sacchetto.

Non resta che riporre il sacchetto con i limoni sottovuoto in frigorifero.

Il metodo più semplice per limoni succosi fino a tre mesi

Il secondo dei 3 rimedi per conservare a lungo i nostri limoni consiste in un metodo ancora più semplice, ma richiede un po’ più di spazio nel frigorifero. I limoni conservati così durano fino a tre mesi, senza seccarsi. Si tratta di mettere i limoni in una ciotola piena d’acqua per poi riporla in frigo. L’acqua aiuterà a reidratare i limoni, mantenendoli succosi.

Può capitare che uno dei limoni marcisca, solitamente perché era già danneggiato. In questo caso bisogna rimuoverlo, sciacquare gli altri frutti e cambiare l’acqua nella ciotola.

Con lo stesso metodo si possono mantenere fresche e croccanti anche altre verdure.

Come conservare limoni e lime nel congelatore

Limoni e lime possono anche essere congelati interi. Bisogna solo lavarli, lasciarli asciugare e riporli in un sacchetto (cercando di eliminare più aria possibile). Così i limoni dureranno da quattro a cinque mesi.

Quando vogliamo gustare il limone, basterà tirarlo fuori dal freezer, metterlo per 15 o 20 secondi in microonde e spremerlo. Attenzione però: se ci serve anche la scorza, conviene grattugiarla prima di scongelare il limone.

Infine, se un limone non è più freschissimo, non bisogna comunque buttarlo: possiamo ancora sfruttarlo per le pulizie o altri rimedi della nonna. Per esempio, basta infilare dei chiodi nel limone per risolvere un problema davvero molto comune.