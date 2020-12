Sono tanti gli alimenti che si possono congelare per evitare sprechi alimentari. Ma per alcuni di essi c’è bisogno di qualche accorgimento. Altrimenti si rischia di ritrovarsi con un prodotto che ha ormai perso il suo sapore.

Come congelare le olive senza che perdano il loro sapore

Forse non tutti sanno che anche le olive si possono congelare. Si è abituati a congelare carne e verdure. Ma ci sono alcuni alimenti che effettivamente si possono conservare ma a cui non si pensa. Infatti è normale che le olive si trovino in barattolo, o in salamoia. E invece è possibile conservarle anche in congelatore. Seguendo qualche dritta per conservarne al meglio il sapore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prima di tutto le olive dovranno essere ben asciutte. Bisogna scolare l’acqua in eccesso. Ma prima di tutto andranno lavate per bene. Basterà tenerle in un colino e passarle sotto l’acqua corrente. Così da ripulirle da ogni residuo di acqua usata in precedenza o impurità.

A questo punto dopo 5 minuti nel colino, le olive si devono mettere ad asciugare su un foglio di carta assorbente. Per almeno 20 minuti. In questo modo si eliminerà tutta l’umidità che può intaccare il loro sapore. Meglio cambiare spesso il foglio di carta, in questo modo si è certi di averle asciugate bene.

Ora andranno riposte in un contenitore ermetico. È molto importante non riempirlo fino all’orlo. Bisogna lasciare spazio per un eventuale crescita in volume causata dal freddo. E poi è meglio riporre il contenitore al centro del congelatore, per evitare sbalzi di temperatura.

Per scongelare basta mettere il contenitore in frigorifero e lasciare che si scongeli durante la notte. Una volta scongelate si possono usare per preparare salse, puree o si può semplicemente marinarle. È sempre meglio non consumarle crude se sono state congelate. Una volta scongelate saranno commestibili per circa 2 settimane.

Ed ecco come congelare le olive senza che perdano il loro sapore. Possono rimanere in congelatore fino a 6 mesi e saranno comunque saporite. E potrete utilizzarle per preparare delle gustose ricette, come la pasta con le olive dolci fritte.