Questa preparazione nasce come antipasto tipico della zona a nord di Bari, e precisamente tra i Comuni di Molfetta, Andria, Bisceglie e Terlizzi. Si tratta di olive semplicemente fritte in olio, aglio e peperoncino. A volte c’è anche l’aggiunta di pomodori e i peperoni verdi “friggitelli”, e nei casi limite addirittura di acini di uva. In realtà, in passato, le olive venivano cotte sulla cenere del braciere e poi condite ed accompagnate col pane.

Oggi proponiamo, dunque, dalla Puglia alle nostre tavole, la pasta con le olive dolci fritte per soddisfare con semplicità ogni palato.

Due varietà di olive

Chiaramente la materia prima è pugliese e si tratta di olive “Nolche” o “Amele”. Le prime sono tipiche del mese di settembre: hanno una polpa chiara, morbida e che sfuma sul rosso violaceo. Di solito tende a sfaldarsi ed è di tendenza dolce.

Le olive di varietà “Amele”, invece, vengono tenute a contatto con il sale asciutto e giungono a maturazione nel mese di ottobre.

Pochi, semplici e genuini ingredienti

a) 500 grammi di pasta

b) 150 grammi di olive “Nolche” o “Amele”;

c) 100 grammi di pomodorini invernali;

d) due spicchi d’aglio;

e) peperoncino, quanto basta;

f) olio evo e sale, quanto basta;

Veniamo alla preparazione

Laviamo e asciughiamo le olive e i pomodorini e tagliamo in due questi ultimi. Dopo aver eliminato l’anima verde centrale, tagliamo l’aglio a fettine sottili.

In una padella versiamo l’olio evo, il peperoncino e facciamo dorare l’aglio; poi aggiungiamo i pomodorini. Appena saranno appassiti, versiamo le olive con del sale, e facciamo cuocere fino a che non risulteranno quasi sfaldate.

A questo punto, cuociamo della pasta in abbondante acqua bollente e salata; scoliamola al dente. Successivamente la versiamo nel condimento ben caldo e spadelliamo per far bene amalgamare il tutto. Ecco dunque pronta, fumante e profumatissima, direttamente dalla Puglia alle nostre tavole, la pasta con le olive dolci fritte per soddisfare con semplicità ogni palato.

