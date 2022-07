Cosa cucinare come primo piatto in estate? La risposta più ovvia potrebbe essere l’insalata di riso o di pasta. Suggeriamo però un’alternativa che prevede l’uso di un cereale.

Si tratta del farro, ricco di fibre e molto saziante. Queste sue caratteristiche lo rendono adatto anche alle diete.

L’insalata di farro che proponiamo contiene al suo interno anche molte verdure. Chi vuole può aggiungere anche del tonno al naturale o sott’olio per renderla ancora più saporita. Ecco come condire il farro per preparare un primo piatto diverso dal solito.

Ingredienti per 4 persone

300 g di farro;

1 peperone giallo;

1 peperone rosso;

3 zucchine;

1 melanzana;

20 pomodorini;

olio extravergine di oliva;

sale fino;

foglie di basilico fresco;

1 scatoletta di tonno al naturale o sott’olio (facoltativo).

Se si decide di usare il tonno sott’olio, si ricorda che l’olio contenuto al suo interno è ricco di importanti nutrienti e può essere pertanto consumato.

Come condire il farro per preparare un’insalata con le verdure adatta anche alla dieta

Lavare le verdure. Pulirle e affettarle nel senso della lunghezza. Ogni fetta deve avere uno spessore di pochi millimetri. Tagliare invece a metà i pomodori. Tutte le verdure vanno grigliate su una piastra, eccetto questi ultimi.

Cuocere il farro in acqua salata e bollente. Tagliare le verdure grigliate in pezzi più piccoli e insaporirle con un po’ di sale fino. Salare anche i pomodori.

Scolare il farro e metterlo in una ciotola. Irrorarlo con un filo di olio extravergine di oliva e lasciarlo raffreddare girandolo molto spesso. Mettere le verdure all’interno della ciotola e mescolarle per far amalgamare il tutto. Aggiungere olio e basilico fresco. Chi vuole, a questo punto aggiungere il tonno sott’olio oppure al naturale. Se è necessario, insaporire con del sale fino.

Altrimenti, dopo averla fatta raffreddare un altro po’ in frigorifero, la si potrà mangiare.

Lettura consigliata

